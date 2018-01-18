Asansör tehlikesi her geçen gün büyüyerek daha da riskli bir hal almaya başlıyor. Vatandaşlar ev ve iş yerlerindeki asansörlerin bakımlarını yaptırmayı gerekli ve önemli olarak görmüyor. Bu da risklerin oluşmasına neden oluyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği cevaba göre ülkemizde yer alan toplam 477 bin adet asansörden geçtiğimiz yıl boyunca yalnızca 356 bin adedi denetlenebildi. 121 bin asansör denetime giremedi. Denetlenen mevcut asansörlerin ise 87 bin adedine kırmızı etiket konuldu. Kırmızı etiketler bu asansörlerin kullanılmasının yasak olduğunu belirtiyor.

7 Milyon Lira Ceza

Denetim işlemleri kapsamında ülkemizde faaliyet göstermekte olan 7 bin 120 adet asansör firmasının da denetlendiğini belirten Bakan Özlü, bu firmalardan 2 bin 358 tanesine toplamda 7 milyon lira ceza kesildiğini belirtti.

Ruhsat Sorunları Çok Fazla

Asansör denetimlerinin belediyelerin ellerindeki bilgilere göre yapıldığını belirten Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ali Ekber Çakar bu konuda veri eksikliği sorunu yaşadıklarını ifade etti. Bazı binalarda hem binanın hem de asansörün ruhsatı olmadığını söyleyen Çakar bu nedenle ekiplerin bina bina dolaşarak asansör kontrolü yaptıklarını açıkladı.

Asansör denetimlerinde kullanıma uygun bulunan asansörlere yeşil, hafif kusurları olan asansörlere mavi, kusurlu asansörlere sarı ve kullanımı tehlikeli durumda olan asansörlere ise kırmızı etiket yapıştırılıyor. Eksikliklerin giderilmesi için ise apartman yönetimine süre veriliyor.