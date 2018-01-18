Yatırıma Teşvik Dopingi
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Yatırıma Teşvik Dopingi


Yatırıma Teşvik Dopingi
Yatırıma Teşvik Dopingi Hatice Demir - Tarih: 2018-01-18 Saat: 09:25:49
Anasayfa Eko Gündem Yatırıma Teşvik Dopingi

Teşvik başvurularına göre 2017 yılı için öngörülen sabit yatırım tutarı bir önceki yıla kıyasla yüzde 81 artışla 177,9 milyar liraya ulaştı.

Ekonomi Bakanlığının yatırım teşvik verilerinden elde edilen bilgilere göre, 2016 yılında 99 milyar olarak öngörülmüş olan sabit yatırım tutarı 2017 yılında yüzde 81 oranında artarak 177 milyar 899 milyon liraya ulaştı. 2016 yılında 5 bin 115 adet olan yatırım teşvik belgesi sayısı ise yüzde 45 artış göstererek 7 bin 478 adede yükseldi. Düzenlenen teşvik belgeleriyle yapılacak yatırımlar sayesinde 226 bin 569 kişinin istihdam edileceği öngörüldü. İstihdam öngörüsü önceki yıl 139 bin kişi seviyesindeydi.

Teşvik Belgesinde Üçüncü Bölge Önde

Yatırım teşvik belgelerinin bölgelere göre dağılımında tutar kapsamında birinci sırayı 87 milyar 968 milyon lirayla 3. bölge (Balıkesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep, Karabük, Karaman, Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak) aldı. İkinci sıraya ise 39 milyar 823 milyon lirayla 1. bölge (İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Muğla, Antalya, Bursa, Eskişehir) yerleşti.

2. bölgeye (Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova) gelen yatırım talebi tutarı 19 milyar 98 milyon lira oldu. Bu tutar, 4. bölgede (Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas) 14 milyar 439 milyon lira, 6. bölgede (Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada, Gökçeada) 8 milyar 415 milyon lira olarak öngörüldü. 5. bölge için (Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat) ise 6 milyar 369 milyon liralık yatırım başvurusu yapıldı. 1 milyar 787 milyon liralık yatırım başvurusu ise birden fazla ili kapsadı.

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Yatırıma Teşvik Dopingi
Yatırıma Teşvik Dopingi