Tekneler Çekildi, Balıkçılar Kahvelerde Bekliyor
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Tekneler Çekildi, Balıkçılar Kahvelerde Bekliyor


Tekneler Çekildi, Balıkçılar Kahvelerde Bekliyor
Tekneler Çekildi, Balıkçılar Kahvelerde Bekliyor Hatice Demir - Tarih: 2018-01-18 Saat: 09:50:18
Anasayfa Eko Gündem Tekneler Çekildi, Balıkçılar Kahvelerde Bekliyor

İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Rıfat Akyüz, balıkçıların tekneleri kıyıya çektiğini ve kahvelerde mevsimin normalleşmesini beklediğini söyledi.

Zeytinburnu Belediyesine ait Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde gerçekleşen "Balıkçılık Sektörünün Sorunları" panelinde konuşma yapan İstanbul Bölgesel Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, balıkçılık sektörünün balık miktarının azalması ve yasa dışı avlanma nedeniyle zarar gördüğünü belirterek, birçok balıkçının teknesini iskeleden çıkarmadığını açıkladı.

Birlikte Çözüm Belirlenmeli

Sektörde yer alan gırgırcı, trolcü ve oltacının bir araya gelerek sorunların çözümü noktasında ortak kararlar alması gerektiğini dile getiren Kartal, özellikle ışık ile balık tutanların denizin su altı yapısını bozarak gelecek yılların balık verimini düşürdüğünün altını çizdi. Marmara Denizindeki bir iskeleden ava çıkan 4 tekneden ikisinin kaçak avcılık yaptığını ifade eden Kartal, kaçak avcılığın sektöre ihane olduğunu sözlerine ekledi.

Yasaklara Riayet Etmek Zorundayız

İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Rıfat Akyüz konu ile ilgili yaptığı konuşmada Türk denizlerinde balık miktarının azalmasının herkesin suçu olduğunu dile getiren Akyüz yasaklara uyulmaması konusunda önemli sorunlar ile karşı karşıya kalındığını söyledi. Balıkçıların kendi aralarında iki yıl boyunca Boğaz ve Marmara’yı nadasa çekerek balık miktarını artırma konuşmaları yaptığını dile getiren Akyüz bu konuda öncelikle devletin adım atması gerektiğinin altını çizdi. Birçok balıkçının teknesini iskeleden çıkarmadığını ve bu sezon kimsenin dilediği miktarda balık yakalayamadığını söyleyen Kooperatif Başkan yardımcısı Akyüz denizin üzerinde balık stoğunun 10 katı kadar tekne olduğunu dile getirdi.

balık balıkçı Balıkçılık Sektörünün Sorunları İstanbul Bölgesel Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal
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