Whatsapp Grubunda Çalışanların Kullandığı İfadeler İşten Çıkarılma Sebebi Olabilir
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Whatsapp Grubunda Çalışanların Kullandığı İfadeler İşten Çıkarılma Sebebi Olabilir


Whatsapp Grubunda Çalışanların Kullandığı İfadeler İşten Çıkarılma Sebebi Olabilir
Whatsapp Grubunda Çalışanların Kullandığı İfadeler İşten Çıkarılma Sebebi Olabilir Hatice Demir - Tarih: 2018-01-18 Saat: 10:06:18
Anasayfa Eko Gündem Whatsapp Grubunda Çalışanların Kullandığı İfadeler İşten Çıkarılma Sebebi Olabilir

Whatsapp grubu üzerinden yapılan işverene yönelik çeşitli ifadeler işten çıkarılma nedeni olabilir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından verilen son kararda, aynı işyerinde çalışmakta olan satış temsilcilerinin Whatsapp grubu kurup bu grupta patronu eleştirmelerinin, grup üyelerinden biri tarafından şikâyet edilmesi üzerine işten çıkarma kararınnı bozulması, işçiler bakımından sosyal medya kullanımının sözleşme açısından sınırlarını tartışmaya açtı.

Çalışanların Facebook, Whatsapp, Twitter gibi sosyal medya kanallarındaki davranışlarını düzenlemekte olan bir yasal çalışma bulunmuyor. Ancak İş Kanununun 25. Maddesinin ikinci fıkrası işverene yönelik davranışları düzenliyor. Bu kapsamda mahkemelerce sosyal medya dahil yayın yoluyla direkt işveren ve ailesinin hedef alındığının açık olması, bu konuda belirsizlik bulunmaması ve ifadelerin gerçekten hakaret, eleştiri sınırlarını aşan, kişilik haklarına saldırı olarak değerlendirilmesi halinde işçinin sözleşmesi haklı fesih olarak değerlendiriliyor.

Whatsapp Konuşmalarında Kişilik Haklarına Saldırı Aranıyor

Whatsapp yazışmaları kamuoyuna açık değil ancak yine de bu grupta gerçekleştirilen konuşmalar da hakarete varan içeriklerin yer alması iş sözleşmesinin haklı feshine yol açabiliyor. Geçmişte bu konuda görülen davalarda işçi tarafından kullanılan işten anlamıyor, işi bilmiyor şeklindeki ifadeler mahkemece hakaret şeklinde kabul edilmemişti. Ancak söz konusu platforma gerçekleştirilecek eleştiriyi aşan, açıkça hedef alan, kişisel haklara saldıran veya hakaret niteliğine sahip konuşmalar işçinin sözleşmesinin haklı bir şekilde feshedilmesi sonucunu ortaya çıkarabilir.

Örneğin Yargıtay 22. Hukuk Dairesi tarafından çalıştığı banka aleyhine Facebook’ta paylaşım yapan ve bankanın aleyhindeki bazı mesajları beğenen bankacının işten atılmasında Yargıtay bankayı haklı buldu. 

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