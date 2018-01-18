İhtiyaç veya tüketici kredisi başlığı altında görebileceğimi 5.000 TL kredi oranı günümüzde birçok banka tarafından verilmektedir. Bu bankalar içerisinde en çok tercih edilenler; Türkiye İş Bankası, ING Bank, Garanti Bankası ve Denizbank olmakta. Kredi çekmek isteyen vatandaşın merak konusu ise kaç ay vadeli olarak kredi çekilmesi gerektiği yönünde. Bankaların farklı faiz uygulamalarına sahip olması ve faiz oranlarındaki farklılıkları, tüketici açısından değerlendirilmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

5.000 TL tutarındaki bir ihtiyaç kredisi için bankalar tarafından 12 ile 48 ay vadeli olarak kredi çekebilirsiniz. Aylık faiz oranları ve vadeler baz alındığında ödemeler arasında değişkenlik yaşanabilmekte. Peki hangi banka ne kadar faiz oranı veriyor ve ödemeler nasıl yapılıyor?

12 ay vadeli olarak 5.000 TL kredi kullanmak isteyen vatandaşlara bankalar tarafından sunulan faiz oranları %1,30 ile %1,50 arasında değişiyor. Türkiye İş Bankası tarafından sunulan “Yeni Yıl Kredisi” başvurusuna baktığımızda faiz oranının 12 ay vadeli geri ödeme planında %1,39 olduğunu görebilmekteyiz. Bu da demek oluyor ki 5.000 TL kredi çektiğinizde 558,53 TL faiz işlenerek geri ödemenizi 5.558,53 TL tutarında yapacaksınız. Aylık olarak ödemeniz ise 463,21 TL tutarında olacaktır. 12 ay vadeli kredi veren bankalar içerisinde 5.000 TL için en düşük oranı Ziraat Bankası vermektedir. Ziraat Bankası’nın 5.000 TL için 12 ay vadeli olarak sizlere sunmuş olduğu faiz oranı %1,29 olarak görülmektedir. 517,26 TL faiz oranı ile geri ödemesini 5.517,26 TL ile yapabileceğiniz bankaya aylık ödemeleriniz 459,77 TL olacaktır.

24 ay vadeli olarak bu kredi tutarını çekmek isterseniz, Türkiye İş Bankası’nın faiz oranı %1,42’ye yükselmektedir. Bu da faiz oranını 1.108,43 TL yapmaktadır. Aylık olarak 254,52 TL geri ödeme planı yansıtılsa da her daim vade sayısının az olduğu geri ödeme planlarını kullanmak tüketici açısından daha az faiz ödeme anlamına gelmektedir. Ziraat Bankası ise %1,29’luk faiz oranını değiştirmeden sizlere 24 ay vadeli olarak 251,01 TL geri ödemeli bir plan sunmaktadır.