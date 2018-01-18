Özellikle dar ve orta gelirli ailelerin faydalanabileceği ev kredisi seçenekleri ile ev sahibi olabilmek günümüzde mümkündür. Hane halkı gelirinizin 2.500 ile 5.000 TL arasında olmaması durumunda ev sahibi olabilmenin zor olduğunu veya bankalardan ev kredisi çekebilmenin imkansız olduğunu düşünebilirsiniz fakat değildir!

Dar ve orta gelirli aileler için düzenlenen yeni uygulamalar sayesinde asgari ücret ile çalışan bir kişi günümüzde 625 TL aylık taksit ile ev sahibi olabilmektedir. Üstelik birçok banka bu tip aileler için faizsiz kredi seçenekleri de sunmaktadır. Sıfır faiz oranı üzerinden 500 TL aylık taksit kullanarak, 120 aylık ev kredisi taksiti kullanmak istediğinizde 100.000 ile 150.000 TL tutarındaki bir eve sahip olabilirsiniz.

Türkiye’de kiraların artışı sebebi ile ev sahibi olmak artık kiracı olmaktan daha mantıklı bir hale geldi. İnsanlar kira ödemek yerine ev kredisi çekerek ev sahibi olabilmenin avantajlarını yaşamakta. Türkiye’de her 100 kişiden biri ev kredisi çekerek ev sahibi olabiliyor. Bu 100 kişiden biri neden siz olmayasınız?

Ev sahibi olabilmek için belli bir birikime sahip olmanıza günümüzde gerek kalmadı. Çünkü bankalar tarafından müşterilere sunulan ev kredisi seçenekleri ile ev sahibi olmak artık çok daha kolay bir hale geldi. Üstelik ev sahibi olabilmek için yüksek bir gelire sahip olmanıza da gerek yok. Asgari ücret ile çalışan bir kişi iseniz bile bankalardan ev kredisi çekebilir ve ev sahibi olabilirsiniz. Aylık 500 TL ile 700 TL arasında değişen ödemeler ile ev sahibi olabilmek için bankalara başvuruda bulunabilirsiniz. Dar ve orta gelirli bir aile iseniz bankalar tarafından sunulan %0 faiz seçeneklerinden de yararlanabilirsiniz. Geliriniz ortalama bir değerde ise ödeyeceğiniz maksimum faiz oranı ev kredileri içerisinde 11.000 TL’yi bulmaktadır. Yani 110.000 TL değerindeki bir evi satın almak istiyorsanız bankaya ödeyeceğiniz tutar 121.000 TL olacaktır. Üstelik genel olarak bankalar 120 ay vade seçeneği sunmakta ve bazı bankalar 420 aya kadar bile taksit seçeneği sunabilmektedir.