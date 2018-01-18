Basın mensupları ile gerçekleştirdiği röportajında Koç Grubunun geçmişi ve geleceği üzerine konuşan Rahmi Koç Türkiye’nin son 4 kuşaktır en büyük sanayici ailesi olmasının altında yatan nedenler açıkladı. Ailenin her zaman ön planda ve önemli pozisyonlarda olmaması gerektiğini düşünen Koç, oğlunuzu, kızınızı işten atamazsınız ama profesyonel çalışanlarınızı muvaffak olamadıklarında devre dışı bırakabilirsiniz diyerek önemli olanın işi görebilecek kişilere emanet etmek olduğunun altını çizdi.

Koç Grubu Dünyaya Açılacak

Türkiye’de daha fazla verim elde etmelerinin mümkün olmadığını düşündüklerini dile getiren Rahmi Koç, Arçelik’in pazardan aldığı payın iki puan bile artması Rekabet Kurumu’nun uyarılarına neden oluyor diyerek farklı pazarlara açılmak gerektiğini düşündüklerini dile getirdi. Ülkemizde şimdiye kadar yaptıkları tüm işlerden güzel sonuçlar aldıklarını söyleyen Koç, yurt dışının Türkiye kadar kolay olmasa da kendileri için önemli bir kapı olacağını da sözlerine ekledi.

Koç ailesinin tüm gençlerinin önce yurtdışındaki farklı şirketlerde çalışarak tecrübe elde ettiğini belirten Rahmi Koç, bu sayede vizyon edinme olanağı bulduklarını ve onların da artık işi yurt dışında büyütmeye istekli olduklarını dile getirdi.

Türkiye’den Bir Dünya Devi Çıkmaz

Türk sanayisi hakkında da yorum yapan duayen iş adamı Koç, dünyayı yöneten dev şirketlerin arasına bir Türk şirketi katılıp katılamayacağı konusundaki soruya ise olumsuz cevap verdi. Dünya devi olmanın yalnızca para ya da güç ile olmayacağını söyleyen Koç günümüzde özellikle teknolojinin bu alandaki öneminin altını çizdi. Teknoloji üretmeyen ve gelişmiş bir teknolojiye sahip olmayanların artık devleşme imkanı olmadığını söyleyen Rahmi Koç, dünya devi olabilmek için, ya herkesin yaptığını onlardan çok daha iyi yapmak ya da hiç kimseni yapmadığı bir iş yapmak gerektiğini söyleyerek sözlerini sonlandırdı.