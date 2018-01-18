Otomobil devi Volkswagen, Jetta modeli hakkında flaş bir karar aldı. Yeni Jetta’nın Avrupa pazarına sunulmayacağını ifade ederek, satışın farklı pazarlarda devam edeceğini kaydetti.

Artık Avrupa’da Satılmayacak

Otomotil sektörünün başrol oyuncuları arasında yer alan Volkswagen, Detroit Otomobil Fuarı’nın ilk gününde yenilenen Jetta’yı görücüye çıkardı. Yedinci nesil Jetta yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Bunun hemen akabinde son dakika açıklaması yapan şirket, Jetta severleri üzecek bir haber verdi.

Volkswagen açıklamasında yenilenen Jetta modelinin Avrupa pazarına girmeyeceğini ifade etti. yeni Jetta’nın ABD ve Meksika’da satış olacağını dile getirdi. Satışın devam edeceği diğer bir pazarın ise Çin olduğunu duyurdu. Çin’deki satışların Sagitar ismi ile yapılacağının altını çizdi.

Şirketin açıklamasında Jetta’nın yedinci neslinin neden Avrupa pazarına satılmayacağına yönelik ip uçları da vardı. Fakat şirket nedeni açık olarak dile getirmedi.

Amerika Kıtasındaki Satışlar Avrupa’da Yakalanamadı

Jetta ABD’nin en çok tercih edilen modelleri arasında yer alıyor. Geçen yılın satış rakamları 3 milyon 200 bin adeti gösterirken, Meksika’daki satışlarda gayet iyi gidiyor. Bunun yanında Volkswagen Jetta zaten bu ülke içerisinde üretiliyor. Avrupalı ülkelerde yakalanan satışlar ise bu iki bölge kadar iç açıcı görünmüyor. Avrupalılar markanın crossover modellerini daha fazla tercih ediyor. Bu kapsamda şirketin crossover modelleriyle Avrupa pazarında yer alması çok daha mantıklı gibi görünüyor.

Yenilene Jetta’nın Avrupa pazarına dahil edilmemesinin diğer bir nedeni ise rakip modeller olarak gösteriliyor. Avrupa Skoda Octavia ve Audi A3 gibi modellerin satışları gayet iyi giderken, şirket kararını alırken bu ayrıntıyı da dikkate almış olabilir ihtimali güçleniyor.