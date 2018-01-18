Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Oracle Enerji Zirvesi’nde, ‘Enerji Sektörü Dijital Dönüşüm Ödülleri’ sahiplerini buldu. Müşteri odaklı dönüşüme imza atan CK Çamlıbel Elektrik, ‘EBS Projesi’ ile ödüle layık görüldü

Yaklaşık 400’den fazla sektör yöneticisinin katılımıyla düzenlenen 3. Oracle Enerji Zirvesi’nde, elektrik perakende sektörünün öncü şirketlerinden CK Çamlıbel Elektrik ‘Dijital Dönüşüm Ödülü’nün sahibi oldu. 17 Ocak tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen zirvede elektrik, su ve doğalgaz şirketlerinin dijitalleşme ve akıllı şebeke yönetimi yatırımları konuları ele alındı. Enerji sektörünün yöneticilerinin buluştuğu toplantıda müşteri odaklı dönüşüme attığı imza ile öne çıkan ve Entegre Bilişim Sistemleri Programı’nı (EBS) devreye alan CK Çamlıbel Elektrik, ‘Oracle Enerji Sektörü Dijital Dönüşüm Ödülü’ne layık görüldü.

Müşteri Odaklı Süreçlerimizi Düşürdük

CK Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, “Bize ödül getiren EBS projesiyle şirketimiz bünyesinde yürütülen iş süreçleri hız kazandı, raporlama anlamında büyük fayda sağlandı. EBS projesinin başlangıcından bugüne kadar grup nezdinde kullanılan insan kaynakları, muhasebe-finans, satın alma, müşteri yönetimi, varlık yönetimi ürünleri ile birlikte raporlamada kullanılan ürünlerin tamamı Oracle ürünü. Elektrik perakende şirketi olarak müşteri odaklı olarak tüm süreçlerimizi dönüştürmeyi hedefledik ve bunda da başarılı olduk. Bu ödül de elde ettiğimiz başarının sonucu” diye konuştu.