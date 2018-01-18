Monster Notebook Yarıyıl Tatilinde Sizinle!
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Monster Notebook Yarıyıl Tatilinde Sizinle!


Monster Notebook Yarıyıl Tatilinde Sizinle!
Monster Notebook Yarıyıl Tatilinde Sizinle! Elif İşçi - Tarih: 2018-01-18 Saat: 10:50:27
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Oyun bilgisayarı olarak üretilen Monster Notebook yarıyıl tatilinde çocuklara keyifli anlar sunuyor.

18.01.2018 – Türkiye’nin oyun bilgisayarı markası Monster Notebook, masaüstü oyun bilgisayarlarının performansını dizüstüne getiren yüksek performanslı gaming laptop’ları ile oyun tutkunlarına Sömestr’da gittikleri her yerde en sevdikleri oyunları oynama şansı sunuyor.

Özgürlüğün Tadını Çıkar

Yaklaşan yarıyıl tatiliyle birlikte pek çok aile tatil planları yapıyor. 15 günlük tatilde evde oturup oyun oynama hayali kuran oyunseverler ise durumdan pek memnun değil. Fakat Monster Notebook’un her iki tarafı da memnun edecek çözümleri var. Yüksek performanslı oyun bilgisayarları ile “Dizüstü bilgisayarda oyun oynanmaz” algısını yıkan Monster, şimdi de oyun oynamak için bir yere bağlı olma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

En yeni oyunları en yüksek grafik ayarlarında çalıştırabilen konfigürasyonu oldukça ince ve hafif bir gövdeye sığdıran Abra A5 ve Abra A7 modelleri ile oyun oynamanın keyfini her yerde çıkarmak mümkün. Intel Core i5 7300HQ ve Core i7 7700HQ işlemciye ve NVIDIA GTX 10 serisi ekran kartına sahip Monster gaming laptop’lar her oyunu yüksek ayarlarda bile rahatlıkla çalıştırabiliyor.

Sen Nereye Monster Oraya

Tüm modellerde kullanılan 1920x1080 çözünürlükteki Full HD mat LED ekran, parlama ve yansımayı önleyen yapısı sayesinde bulunulan ortamdan bağımsız olarak en iyi görüntüyü elde etmeyi sağlıyor. Bütünüyle oyuncuların ihtiyaçlarına göre tasarlanan Abra A5 modelleri 26.9 mm ila 33.6 mm arasında değişen kalınlık ve batarya dâhil 2,3 ila 2,8KG arasında değişen ağırlık değerleri ile kolayca çantaya atılıp taşınabilecek ürünler.Abra A7 modelleri ise 27.4mm kalınlıkta ve 2.9KG ağırlıkta.

İster seyahatte, ister otel odasında, oyun tutkunları en sevdikleri yapımların tadını çıkarmak istediğinde Monster Notebook daima hazır.

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