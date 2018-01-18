Kaleseramik UNICERA'ya Damgasını Vuracak
Advert Advert Advert


Kaleseramik UNICERA'ya Damgasını Vuracak


Kaleseramik UNICERA'ya Damgasını Vuracak
Kaleseramik UNICERA'ya Damgasını Vuracak Elif İşçi - Tarih: 2018-01-18 Saat: 10:52:13
Anasayfa Şirketler Kaleseramik UNICERA'ya Damgasını Vuracak

Sektörün öncü firmalarından birisi olan Kaleseramik katılacağı UNICERA fuarında tasarım ve inovasyon çalışmaları ile damgasını vuracak.

Türkiye seramik sektörünün öncü ve lider kuruluşu Kaleseramik, Türkiye’nin en büyük ihtisas fuarı olan ‘UNICERA İstanbul Seramik Banyo Mutfak Fuarı’na; Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo ile İtalyan markaları Edilcuoghi ve Edilgres’in yenilikçi ürünleri ile damgasını vuracak.

Uluslararası seramik pazarının en önemli oyuncularından olan Kaleseramik, inavasyon ile tasarımın öne çıktığı farklı renk ve ebatlardaki karolarla birlikte; vitrifiye ürün ailesi, banyo mobilyaları, armatür ve duş sistemlerine kadar geniş ürün gruplarını, bu yıl da hazırladığı iddialı standında sergileyecek.

Her biri alanında öncü markaları ile trendlere yön veren Kaleseramik farklı yaşam tarzlarına hitap eden şık ve işlevsel çözümlerini 27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek UNICERA İstanbul Seramik Banyo Mutfak Fuarı’nda tüketiciyle buluşturacak.

kaleseramik ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
Ayda 500 Lira Taksit ile Ev Alınır mı? Ayda 500 Lira Taksit ile Ev Alınır mı? Özellikle dar ve orta gelirli ailelerin faydalanabileceği ev kredisi seçenekleri ile ev sahibi olabilmek günümüzde mümkündür. Hane halkı gelirinizin 2.500 ile 5.000 TL arasında olmaması durumunda...
5.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
5.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? İhtiyaç veya tüketici kredisi başlığı altında görebileceğimi 5.000 TL kredi oranı günümüzde birçok banka tarafından verilmektedir. Bu bankalar içerisinde en çok tercih edilenler; Türkiye İş Bankası, ING Bank...
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL İhtiyaç kredisi kullanımı ve 20.000 TL kredi kullanımında geri ödeme planları.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Anne ve Babadan Maaş Alma Hakkı Var!
Anne ve Babadan Maaş Alma Hakkı Var!
İthal Alımın Fazla Olduğu Sektörlere Yatırım Teşvikleri Yapılacak
İthal Alımın Fazla Olduğu Sektörlere Yatırım Teşvikleri Yapılacak