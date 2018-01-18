Türkiye seramik sektörünün öncü ve lider kuruluşu Kaleseramik, Türkiye’nin en büyük ihtisas fuarı olan ‘UNICERA İstanbul Seramik Banyo Mutfak Fuarı’na; Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo ile İtalyan markaları Edilcuoghi ve Edilgres’in yenilikçi ürünleri ile damgasını vuracak.

Uluslararası seramik pazarının en önemli oyuncularından olan Kaleseramik, inavasyon ile tasarımın öne çıktığı farklı renk ve ebatlardaki karolarla birlikte; vitrifiye ürün ailesi, banyo mobilyaları, armatür ve duş sistemlerine kadar geniş ürün gruplarını, bu yıl da hazırladığı iddialı standında sergileyecek.

Her biri alanında öncü markaları ile trendlere yön veren Kaleseramik farklı yaşam tarzlarına hitap eden şık ve işlevsel çözümlerini 27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek UNICERA İstanbul Seramik Banyo Mutfak Fuarı’nda tüketiciyle buluşturacak.