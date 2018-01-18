Teknolojinin dünya markası olan Apple, yeni yatırımlarda ABD ekonomisine 350 milyar dolarlık destek vereceğini açıkladı.

5 Yılda 350 Milyar Dolarlık Katkı!

ABD’li Apple, orta vadeli planlarını içeren bir açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Apple önümüzdeki 5 yıllık dilimde ABD’de büyük yatırımlar yapacak. Yatırımlar hem istihdamı artıracak hem de şirketin harcamalarını artıracak. Tüm bunlarda ABD ekonomisine olumlu yansıyacak.

2018’de 55 Milyar

Teknoloji devi firma 5 yılda 350 milyar dolar gibi dev bir katkıyla ülke ekonomisine destek vereceğini duyurdu. Bu tutarın 55 milyar dolarlık bölümünün 2018 yılında yapılacağına dikkat çekti.

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde yeni yatırımlara 30 milyar dolarlık kaynak aktarılacağı bildirildi. Aynı dönemde ABD’li veri merkezlerine 10 milyar dolarlık bütçe ayırdığını kaydederek, gelişmiş imalat fonuna 5 milyar dolar aktaracağının sözünü verdi.

Teknolojinin lider ismi yurtdışından elde ettiği gelirlerin bir bölümünü ABD’ye geri getirmeyi hedeflediğini ifade ettiği açıklamasında, ABD’ye ödeyeceği vergi miktarını 38 milyar dolar olarak duyurdu.

5 Yılda 20 Kişilik Dev İstihdam

Şirketin açıklamasına göre, Apple 5 yılda 20 bin kadar Amerikalıya istihdam kapısı aralayacak. İstihdamlar şirketin kampüslerinde yapılacak. Söz konusu kampüsler öncelikle müşterilere teknik destek sağlayacak. Bu kampüslerde tüketilen enerji ise doğa dostu enerjiler olacak.

Apple’ın açıklamasında dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise şirketin çalışan sayısı hakkında verilen bilgiler oldu. Buna göre Apple Amerika’nın 50 eyaletinde faaliyet gösteriyor. Faaliyet alanın dahilinde 84 kişiye istihdam sağlıyor. Bunun yanında 9 bin kadar ABD’li tedarikçi de Apple ile birlikte çalışıyor.