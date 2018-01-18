LG Electronics Bu Yılda Ödüle Doymadı
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LG Electronics Bu Yılda Ödüle Doymadı


LG Electronics Bu Yılda Ödüle Doymadı
LG Electronics Bu Yılda Ödüle Doymadı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-18 Saat: 10:54:31
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LG Elecktronicks beyaz eşya, ev sistemleri, iletişim ve tv tasarımlarıyla 2017 yılında 90'dan fazla ödüle layık görülürken 2018 yılında da 4. kez en iyi televizyon ödülüne layık görüldü.

Üst üste dördüncü kez “En İyi Televizyon” ödülüne layık görülen LG Electronics, “AI OLED TV” (C8 Modeli) başta olmak üzere, CES 2018’de toplamda 90’dan fazla ödül kazandı. LG, InstaView ThinQ™ buzdolabı ve 4K UHD projektör ile “CES 2018, Fuarın En İyileri” alanında birçok ödülün de sahibi oldu.

LG, En İyi İnovasyon Ödülü’nü kazanan “LG 4K UHD Projektör” de dahil olmak üzere CES 2018’de Beyaz Eşya, Ev Eğlencesi ve Mobil İletişim kategorilerinde 19 İnovasyon Ödülü’nün sahibi olurken; Engadget, The Verge, Digital Trends, Mashable, SlashGear, TechRadar, Pocket-Lint, T3, Stuff Magazine ve diğer birçok yayından da övgü almayı başardı.

LG, CES 2018’de birçok yeniliği tüketicilerle buluşturdu. Beyaz Eşya ve Ev Eğlence Sistemleri alanlarında önemli ürünler tüketicilerin beğenisine sunulurken, CES’de 10’dan fazla ödül kazanan, ThinQ AI ile geliştirilen ve Google Asistan özelliğine sahip ilk TV olan “LG SIGNATURE AI OLED TV W8” dikkatleri üzerine çekti. CES’in kazananları arasında yer alan LG InstaView ThinQ buzdolabı ise, LG'nin webOS platformu ve Amazon Alexa entegrasyonu sayesinde alışveriş yapmayı, müzik dinlemeyi, hava durumunu kontrol etmeyi, takviminizi yönetmeyi daha basit hale getirirken, aerodinamik bir gıda yönetim sistemi sunuyor.

LG, bu ürünlerin yanı sıra LG AI OLED TV’lerin performansını bir adım öteye taşıyan devrim niteliğindeki yeni α (Alpha) 9 akıllı işlemciyi ve olağanüstü akıllı telefon LG V30’un ‘Raspberry Rose’ rengini de tüketicilerin beğenisine sundu.

CES 2018’de LG Tarafından Kazanılan Ödüller:

LG AI OLED TV C8:

  • Engadget: CES’in En İyisi / En İyi TV Ürünü Ödülü /
  • Reviewed.com: CES Editör’ün Seçimi Ödülü

LG SIGNATURE AI OLED TV W8 ThinQ / α (Alpha) 9 İşlemci:

  • Consumer Technology Association 2018 CES Inovasyon Ödülü: Video Görüntüleme
  • Pocket-lint: CES’in En İyi TV Ödülü
  • Techlicious: CES En İyiler
  • TechRadar: Etkinliğin En İyi Teknolojisi Ödülü
  • TWICE: Eleştirmen Seçimi Ödülü

LG InstaView ThinQ Buzdolabı:

  • BGR: CES’in En İyisi
  • Consumer Technology Association 2018 CES İnovasyon Ödülü: Beyaz Eşya
  • Gadgetmatch: CES’in En İyisi
  • Gear Diary: CES’in En İyisi
  • Reviewed.com: CES Editörün Seçimi Ödülü
  • TWICE: Eleştirmen Seçimi Ödülü

LG 4K UHD Projektör:

  • 9 to 5 Toys: CES’in En İyisi
  • Consumer Technology Association 2018 CES Inovasyon Ödülü: En İyi Inovasyon Ödülü
  • TWICE: En İyi Seçimler Ödülü

LG 34-inç 5K UltraWide Monitör:

  • MacRumors: CES 2018’in En İyi Yeni Ürün Ödülü
  • SlashGear: CES’in En İyisi Ödülü
  • The Verge: CES Ödülleri

LG V30:

  • Consumer Technology Association 2018 CES İnovasyon Ödülü:Kablosuz Cihazlar ve Akseuarları Ödülü
  • Videomaker: CES’in En İyi Akıllı Telefonu Ödülü

CES 2018’de LG tarafından kazanılan ödüllere ve CES’te tanıtılan ürünler hakkında daha fazla bilgiye www.LGnewsroom.com/ces2018 adresinden ulaşabilirsiniz.

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