ÇEDAŞ Dijital Dönüşüm Ödülünün Sahibi Oldu
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ÇEDAŞ Dijital Dönüşüm Ödülünün Sahibi Oldu


ÇEDAŞ Dijital Dönüşüm Ödülünün Sahibi Oldu
ÇEDAŞ Dijital Dönüşüm Ödülünün Sahibi Oldu Elif İşçi - Tarih: 2018-01-18 Saat: 10:57:12
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Elektrik dağıtım sektöründe entegreyi sağlayan ilk şirket özelliği olan ÇEDAŞ enerji dönüşüm ödülüne layık görüldü.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (ÇEDAŞ), farklı operasyonların tek bir noktadan yürütülerek kontrol edilmesini amaçlayan Enterge Bilişim Sistemleri (EBS) projesi, Oracle Enerji Zirvesi’nde ‘Enerji Sektörü Dijital Dönüşüm’ ödülüne layık görüldü. 2014 yılında proje için düğmeye basan ve Aralık 2016’da sistemi devreye alan ÇEDAŞ, sektörde bir ilke de imza atmış oldu.

Her yıl 400’e yakın sektör yöneticisinin katılımıyla düzenlenen Oracle Enerji Zirvesi’nin üçüncüsü, 17 Ocak tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Büyük veri ve analitik, güvenlik, teknoloji gibi konuların detaylı olarak ele alındığı zirvede Oracle Enerji Sektörü Dijital Dönüşüm Ödülleri de sahiplerini buldu. Elektrik dağıtımında EBS’ye ilk geçen şirket unvanına sahip olan ÇEDAŞ’ın ödülünü Genel Müdür Ahmet Sait Akboğa Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk’ün elinden aldı.

Ürünlerin Yüksek Performansı Anahtar Rol Oynadı

EBS projesi hakkında konuşan ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, “EBS, büyük boyutlu bir dönüşüm programı. İnsan kaynakları, muhasebe, depo yönetimi, satın alma, yatırım gibi kurumsal süreçlerin yanında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Uzaktan Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA), Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS), Dağıtım Yönetim Sistemi (DMS), Kesinti Yönetim Sistemi (OMS) gibi şebeke yönetimi, Customer Care & Billing (CC&B) dediğimiz müşteri yönetimi ve yeni abonelik ve saha süreçlerini devreye aldık. Yüksek müşteri memnuniyetine giden yolda önemli bir adım olan EBS projesinin başlangıcından bugüne kadar grup nezdinde kullanılan insan kaynakları, muhasebe-finans, satın alma, müşteri yönetimi, varlık yönetimi ürünleri ile birlikte raporlamada kullanılan ürünlerin tamamı Oracle’a ait. ERP’den faturalamaya kadar kullandığımız Oracle ürünlerinin yüksek performansı ve enerji sektörüne has dinamiklere uygun olması projenin başarısında anahtar rol oynadı” dedi.

ÇEDAŞ ekonomi haber basın bülteni
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