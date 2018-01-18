Borsa İstanbul’da BIST 100 güne beklentinin üzerinde başladı. Endeksteki artış yüzde 0,47’yi gördü. Bu artış BIST 100 endeksinin 553,41 puan artmasını sağladı.

BIST 100 Endeksi Güne Yüzde 0,47 Değer Artışıyla Başladı

BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0,47’lik artışla başladı. Endeksin açılış puanı 117.145,91 seviyesinde oldu.

Bankacılık endeksinin gün açılışı da yükseliş yönlü oldu. Endeksteki değer artışı yüzde 0,67’yi gösterdi. Holding endeksinin bugünkü gelişimi ise yüzde 0,39’luk değer artışına işaret etti.

Borsa İstanbul’da yer alan sektör endekslerinin tamamı 18 Ocak 2018 tarihine yükseliş yönlü başladı. Sektörel endekslerden tekstil ve deri en çok değer kazanan oldu.

Günü Yüzde 1,90 Değerle Tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 güne yatay bir seyirle başlamıştı. Gün içerisinde alış yönlü işlemler yoğunluk kazandı. Alımlar günün değer kazancıyla tamamlanmasını beraberinde getirdi. BIST 100 endeksi gün sonunda yüzde 1,90’lık artışa ulaştı. Endeksin kapanış puanı ise 116.592,51 oldu.

Piyasalar Faiz Kararını Bekliyor

Piyasalar bugün yoğun bir veri akışını yakından takip edecek. Yurtiçinde takip edilecek açıklamaların başını Merkez Bankası’nın faiz kararı çekecek. Yurtdışından beklenen açıklamalardan biri Çin’in büyüme verileri olacak. Bunun yanında ABD konut başlangıçları hakkında açıklama yapacak. Öte yandan ekonomistler Merkez Bankası’nın faiz kararının değişmesini de beklemiyor.

BIST 100 endeksini teknik açıdan değerlendiren analistler, 115.500 puanın altına düşülmediği takdirde endeks değerinin artış yönünde hareket edeceğini tahmin ediyor. Endeksin bir sonraki hedefininse 117.700 puan olduğuna dikkat çekiyor. Tarihi zirve noktasınınsa 118.395 puan olduğu ifade ediliyor.