Safran dünyanın en pahalı baharatları arasında yer alırken, safranın kilogram fiyatı dudak uçuklatıyor. 18 yıldır aktar dükkanı işleten Ahmet Çamoğlu, piyasanın en kaliteli safranı olan İran safranının kilosunun 25 bin lira olduğunu söyledi.

2 Kilo Safran Araba Parası

Ahmet Çamoğlu adlı vatandaş safrana olan ilginin kışın daha yüksek olduğunu ifade ederek, “18 senedir aktar dükkanı işletiyorum. Dükkanda en pahalı baharat şu anda safran. İran’dan gelen safranın kilogram fiyatı 25 bin lira” dedi. Pahalı baharatlar arasında ikinci sırayı damla sakızının aldığını belirterek, “Aktar dükkanımda 5 bin kadar ürün bulunuyor. Bu ürünleri fiyatlarına göre sıralarsam, en pahalı ürünler listesinde damla sakızı ikinci diyebilirim. Bu ürünün şuandaki fiyatı bin 200 lira” şeklinde konuştu.

Satışlar Gram Gram

Safran satışlarının diğer baharatlara kıyasla çok daha sınırlı olduğuna dikkat çeken aktar işletmecisi Ahmet Çamoğlu, “Safran sadece Türkiye’de değil tüm dünyada en pahalı ürünler arasında bulunuyor. Bu nedenle satışlar çoğunlukla gram üzerinden devam ediyor. İran safranının bir gramı 25 Türk lirasına satılırken, satışları genelde 10 ile 15 gramlık paketlerde yapıyoruz. Safranın insan sağlığına faydaları ise saymakla bitmiyor. Özellikle karaciğer hastaları bu değerli baharatı bol bol tüketiyor. Bunun yanında safranın kullanım alanı oldukça geniş. Gıdadan boya sanayine kadar geniş bir alanda kullanılıyor” dedi.

10 Gram Damla Sakızı 12 Lira

Damla sakızı satışları hakkında da konuşan Çamoğlu, 10 gramlık bir paketi 12 liraya sattığını aktardı. Bu ürününde insan sağlığına ciddi faydaları olduğunu belirterek, “Astım hastası olanlar, üst solumun yollarında sorun olan kişiler ve nefes darlığı çekenler damla sakızını her gün düzenli olarak tüketmeli” ifadelerini kullandı.