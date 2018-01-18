Mate 10 Tasarımı ve Performansıyla Büyülüyor
Advert Advert Advert


Mate 10 Tasarımı ve Performansıyla Büyülüyor


Mate 10 Tasarımı ve Performansıyla Büyülüyor
Mate 10 Tasarımı ve Performansıyla Büyülüyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-18 Saat: 11:09:32
Anasayfa Şirketler Mate 10 Tasarımı ve Performansıyla Büyülüyor

Mate 10 Lite yeni tasarımı ve yüksek performansı ile şimdiden dikkat çekiyor. Bu süreçte dayanıklı bir yapıya sahip olduğu açıklandı.

Kullanımı kolaylaştıran ekran yapısıyla avantaj sunan Mate 10 Lite, 5.9 inç ekran boyutuna sahip olarak geliyor. Özenle kıvrılmış kenarları ve çok ince çerçevesi sayesinde kolay bir kullanım imkanı sunan Mate 10 Lite, Full HD + çözünürlüğü ile tüm uygulamaların aynı anda kullanılabilmesine olanak tanıyor.

Mobil Fotoğrafçılık Yeniden Tanımlanıyor

Huawei Mate 10 Lite’ın ön ve arka yüzünde iki çift takım kamera bulunuyor. Dört kamera özelliği sayesinde benzersiz fotoğraflar çekebilmeyi sağlayan Mate 10 Lite, mobil fotoğrafçılık alanında eşsiz deneyimler elde etmeyi mümkün kılıyor. 16 MP+2 MP arka kamera ve 13 MP+2 MP ön kamera çözünürlüğüne sahip olan Mate 10 Lite, profesyonel fotoğrafçıların kullandığı etkileyici arka plan bulanıklığı odak efekti elde edilmesine olanak tanıyor. Bokeh olarak da bilinen bu müthiş efektin yalnızca arka kamerada değil, aynı zamanda selfie çekmek için tasarlanan ön kamerada da sunulması benzersiz avantaj yaratıyor.

Yüksek Performans İle Bütün İşlemler Kolayca Gerçekleştiriliyor

8 çekirdekli Kirin 659 işlemciyi içinde barındıran Mate 10 Lite, en yüksek işlem gücü gerektiren tüm görevlerin kolaylıkla gerçekleştirilebilmesini sağlıyor. Dört çekirdeği 2,36 GHz hızında, diğer dört çekirdeği 1,7 GHz hızında çalışan Mate 10 Lite, uzun soluklu işlemlerin hızlıca yapılabilmesini sağlarken, enerji tasarrufunu da beraberinde getiriyor. Mali-T830 MP2 grafik çipi, her türlü oyun ve simülasyon için gerekli performansı sağlarken, kullanıcılar 4 GB RAM sayesinde birçok uygulama arasında sorunsuz geçiş yapabiliyor.

mate 10 lite ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
Ayda 500 Lira Taksit ile Ev Alınır mı? Ayda 500 Lira Taksit ile Ev Alınır mı? Özellikle dar ve orta gelirli ailelerin faydalanabileceği ev kredisi seçenekleri ile ev sahibi olabilmek günümüzde mümkündür. Hane halkı gelirinizin 2.500 ile 5.000 TL arasında olmaması durumunda...
5.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
5.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? İhtiyaç veya tüketici kredisi başlığı altında görebileceğimi 5.000 TL kredi oranı günümüzde birçok banka tarafından verilmektedir. Bu bankalar içerisinde en çok tercih edilenler; Türkiye İş Bankası, ING Bank...
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL İhtiyaç kredisi kullanımı ve 20.000 TL kredi kullanımında geri ödeme planları.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Anne ve Babadan Maaş Alma Hakkı Var!
Anne ve Babadan Maaş Alma Hakkı Var!
İthal Alımın Fazla Olduğu Sektörlere Yatırım Teşvikleri Yapılacak
İthal Alımın Fazla Olduğu Sektörlere Yatırım Teşvikleri Yapılacak