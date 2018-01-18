Kariyerine İran’da başlayıp Uluslararası platformda ün kazanan sanatçı Ahad Saadi’nin eserleri Galeries Lafayette bünyesinde sanat severler ve koleksiyonerlerle buluşuyor. Sanat hayatına 1999 yılında başlayan Ahad Saadi tarafından icat edilen “Azarnegari”,kalem ve boya kullanmadan, küçük parçalar halinde kesilen kumaşların birbirinin üzerine yakılarak yapıştırılması ile oluşuyor.

Galeries Lafayette bünyesinde sanatçının; Anahita, Artiman, Aslan, Enekas, Hayat, Karanlıktan Işığın Doğuşu, Morvarid, Navazesh, Negine Mehr,Pardis, Parvaz, Payam, Rahe Sabz, Rooze Khoob, Setare, Sunrise, Takamol, Tarighate Eshgh, Ve Yaşam isimli eserleri sanat severlerle buluşacak.

Çocukluk yıllarından beri Ateşin gücüne hayranlık duyan sanatçının “Azarnegari” eserleri, 2008 yılında İran Milli Kültür Bakanlığı tarafından yeni bir tarz olarak tescil edilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiştir.

Ahad Saadi’nin tüm dünyada beğeni toplayan eserleri, Türkiye’de Galeries Lafayette’de sanat severlerle buluşmayı bekliyor..