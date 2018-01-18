Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun akaryakıt şirketlerine yönelik denetimleri devam ederken, mevzuata aykırı davranan şirketlere ceza yağdı. 15 şirkete 4 milyon liraya yakın idari para cezası kesildi.

15 Şirkete İdari Para 3 Milyon 977 Bin 538 Liralık Para Cezası Uygulandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, akaryakıt şirketlerine yönelik denetimlere yeni yılda da devam etti. Kurum denetimler ve para cezaları hakkında bilgi veren ilanı Resmi Gazete’de yayımladı. Buna göre 15 akaryakıt şirketine toplamda 3 milyon 977 bin 538 liralık idari para cezası verildi.

Konuyla ilgili bilgiler içeren ilanda, akaryakıt şirketlerine yapılan denetimlerde mevzuata aykırı durumlar belirlendiği kaydedildi. Belirlenen eksiklik ve mevzuata aykırılıklar arasında, yasaların öngördüğü nitelikleri taşıyan sorumlu müdürün olmadığı kaydedildi. Bazı şirketlerde LPG yetki belgesi bulunmayan personelin çalıştırıldığını ifade eden EPDK, denetimden geçen akaryakıt istasyonlarının bazılarında istasyon planında yer almayan gizli tanklar tespit ettiğini aktardı. Bunun yanında akaryakıt tanklarında, tağşiş ürünü de belirlendiğine de değindi.

Mevzuata aykırılıklar arasında, istasyonun dağıtıcının kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlamadığı, öngörülen miktarda akaryakıt ikmalinin yapılmadığı da görülen aksaklıklardan oldu.

Bazı istasyonların akaryakıtları ilan edilen fiyat seviyesinin üzerinde sattığını belirleyen EPDK’ya bağlı denetmenler, sistemsel aksaklıkların olduğunu kayıt altına aldı. Bayi denetim sisteminde görülen eksiklikleri gidermeyen şirketlerde denetimlerde tek tek belirlendi.

13 Şirketten Yazılı Savunma İstendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tüm bu eksik ve aykırılıklar nedeniyle 15 şirkete idari para cezası uyguladığını, kesilen para cezalarının toplamının 3 milyon 977 bin 538 lira olduğunu kaydetti. Bunun yanında denetimler sonunda 13 akaryakıt şirketinden yazılı savunma yapması istendi.