Yeni şirketin amacı, ortaklaşa geliştirilen, açık standartları esas alan ve tüm küresel nakliyat ekosistemi tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış bir küresel ticaret dijitalleştirme platformu sunmak olacak. Ayrıca, malların sınırlar ve ticaret bölgeleri arasındaki hareketi için daha fazla şeffaflık ve basitlik sağlanması gereksinimini karşılayacak.

Dünya ticaret ekosistemlerinin maliyeti ve boyutları giderek daha karmaşık hale geliyor. Her yıl 4 trilyon dolar değerinde mal nakliyatı gerçekleştiriliyor ve tüketicilerin gündelik olarak kullandıkları malların yüzde 80'inden fazlası açık deniz gemiciliği sektörü tarafından taşınıyor. Bu malların çoğunun işlenmesi ve yönetilmesi için gerekli olan ticari belgelerin azami maliyetinin, gerçekleşen fiziksel nakliye maliyetlerinin beşte birine ulaşacağı tahmin ediliyor. Dünya Ekonomik Forumu’na göre, uluslararası tedarik zinciri içerisindeki engellerin azaltılması sayesinde küresel ticarette yaklaşık yüzde 15 oranında artış sağlanabiliyor ve bu da ekonomileri canlandırırken, istihdam yaratabiliyor.

Dağıtık hesap defterleri teknolojisine sahip olan blockchain, birbirinden uzakta bulunan iş ortaklarının geniş ağları için ideal niteliklere sahip. Teknoloji ayrıca, bir ağ içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin paylaşılan, sabit bir kaydını oluşturuyor ve yetkili tarafların güvenilir verilere gerçek zamanlı olarak erişmesine olanak sağlıyor. Küresel ticaret süreçlerinin dijitalleştirilmesi için teknolojinin uygulanmasıyla, bilgi akışına yeni bir komut biçimi dahil edilebiliyor. Çok sayıda iş ortağının iş birliği yapmasına olanak sağlanarak ayrıntılardan, gizlilikten ya da mahremiyetten taviz verilmeksizin bir işlemin tek bir görünümünü oluşturulabiliyor.

Konteyner lojistiği alanında dünya lideri olan Maersk ile kuruluşlar için blockchain çözümleri sunan IBM, yeni platforma güç vermesi için blockchain teknolojisini ve aynı zamanda, şirketlerin malları uluslararası sınırlar arasında dijital olarak taşımasına ve takip etmesine yardımcı olmak amacıyla,Yapay zekâ, Nesnelerin İnterneti ve analitik gibi diğer bulut tabanlı açık kaynak teknolojilerini kullanacak. Üreticiler, gemicilik şirketleri, nakliye aracıları, liman- terminal işletmecileri, gümrük kurumları ve tüketiciler, bu yeni teknolojilerin avantajlarından yararlanabilecek.

Maersk firmasının üst düzey ticaret yöneticisi ve yeni ortak teşebbüsün gelecekteki Yönetim Kurulu Başkanı Vincent Clerc ortaklık ile ilgili yaptığı açıklamada: "Bu yeni şirket, küresel ticaretin dijitalleştirilmesine yönelik stratejik çabalarımızda bir dönüm noktasını temsil ediyor. Güvenli ve kolay bilgi alışverişi için tarafsız, açık bir dijital platformun sağlanması çok büyük bir potansiyel yaratıyor ve tedarik zinciri çapındaki tüm oyuncular bundan yararlanabilecek. Ticaretle ilgili bilgi birikimimizi IBM'in blockchain ve kurumsal teknoloji alanlarındaki yetenekleriyle birleştirerek, bu yeni şirketin küresel ticaretin geleceğinin şekillendirilmesinde gerçek bir fark yaratabileceğine inanıyoruz “dedi.

IBM'in blockchain platformu, yüzlerce müşterinin ve binlerce geliştiricinin sınır aşırı ödemeler, tedarik zincirleri ve dijital tanımlama dahil olmak üzere karmaşık kullanım senaryolarının uygulandığı etkin ağlar kurmalarına ve bu ağları ölçeklendirmelerine imkân tanıyor.

IBM Global Endüstriler, Çözümler ve Blockchain Kıdemli Başkan Yardımcısı Bridget van Kralingen ise: "IBM tarafından blockchain alanında kaydedilen önemli ilerlemeler, teknolojinin yeni iş modellerinin geliştirilmesine imkân tanıyabileceğini ve akıllı işletmeler yaratarak dünyanın çalışma biçiminde önemli bir rol oynayabileceğini kanıtladı. Maersk ile kurduğumuz ortaklık, dünyanın en karmaşık ve önemli ağlarından biri olan küresel tedarik zincirinde hayati roller oynayan milyonlarca kuruluşun bu heyecan verici teknolojiyi daha hızlı bir biçimde kullanmaya başlamasını sağlayabileceğimiz anlamına geliyor. Blockchain teknolojisinin, artık bu pazardaki şirketlerin yeni ortaya çıkan ekonomik fırsatları değerlendirmek için kullanacağı en önemli yol olacağına inanıyoruz" dedi.

IBM ile Maersk, Haziran 2016'da yeni blockchain ve bulut tabanlı teknolojiler geliştirmek üzere bir iş birliği kurdu. O günlerden bu yana DuPont, Dow Chemical, Tetra Pak, Port Houston, Rotterdam Liman Topluluk Sistemi Portbase, Hollanda Gümrük İdaresi ve ABD Gümrük ve Sınır Koruma dahil olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından platformun pilot çalışmaları gerçekleştirildi.

Ortak teşebbüs, artık IBM ile Maersk'in çözümlerini ticarileştirmesine ve daha geniş bir küresel kuruluş yelpazesi için ölçeklendirmesine olanak sağlayacak ve bu kuruluşların çoğu, şimdiden yeni platformun yetenekleri ile ilgilendiklerini belirttiler ve platformu kullanmanın yollarını araştırıyorlar. Bu kuruluşlar arasında şunlar yer alıyor: General Motors ile Procter and Gamble, işlettikleri karmaşık tedarik zincirlerini hızlandıracak; nakliye aracılığı ve lojistik şirketi olan Agility Logistics, gümrük işlemleri aracılığı dahil olmak üzere iyileştirilmiş müşteri hizmetleri sağlayacak.

Singapur Gümrük İdaresi ile Peru Gümrük İdaresi dahil olmak üzere başka gümrük ve devlet kurumları, ticaret akışlarına olanak sağlamak ve tedarik zinciri güvenliğini artırmak için platform ile iş birliği planlıyor. Küresel terminal işletmecileri olan APM Terminals ile PSA International, liman iş birliğini zenginleştirmek ve terminal planlamasını iyileştirmek için platformu kullanacak. Platform ayrıca, Guangdong İnceleme ve Karantina Bürosunun desteğiyle, ithalat ve ihracat malları için Küresel Kalite Takip Sistemine bağlanarak kullanıcıları Çin'e giren ve Çin'den çıkan önemli ticaret koridorlarına da bağlayabilme yeteneğine sahip.

Maersk ile IBM, sektörün belirli gereksinimlerini karşılamak için sektör uzmanlarından oluşan bir danışma kurulu oluşturuyor ve platform ile hizmetlerin daha ayrıntılı olarak şekillendirilmesine yardımcı olmasını, önemli sektör etkenlerine ilişkin rehberlik ve geri bildirim sağlamasını ve açık standartları daha ileriye taşımasını amaçlıyor.

Maersk ile IBM, daha önce Kuzey Amerika'da Maersk Line firmasının başkanı olarak görev yapan Michael J. White'ı yeni şirketin CEO'su olarak atadı. White konu hakkında yaptığı açıklamada: "Bugün, verimsiz ve hataya açık manuel süreçler nedeniyle çok yüksek miktarda kaynak israf ediliyor. Pilot çalışmalar, tüm sektör çapında verimlilik artışlarına ve dijital çözümler kullanılarak bilgi akışlarının hızlandırılması ve standartlaştırılması sonucunda ortaya çıkacak fırsatlara yönelik çok fazla talep olduğuna ilişkin tahminlerimizi doğruladı. Küresel tedarik zincirindeki tüm oyuncuların katılabileceği ve önemli ölçüde değer elde edebileceği tamamen açık bir platform oluşturmak için aldığımız bu dersleri uygulamayı amaçlıyoruz. Küresel bir çözüme doğru ilerlerken, iş ortaklarından oluşan ekosistemimizi daha da geliştirmeyi umuyoruz" dedi.

Yeni şirket, ilk olarak küresel tedarik zincirinin uçtan uca dijitalleştirilmesini hedefleyen iki temel yeteneği ticarileştirmeyi planlıyor:

- Nakliye bilgileri üretim hattı, bir tedarik zincirinin yönetimine dahil olan tüm aktörlerin nakliye olayları hakkında gerçek zamanlı olarak güvenli ve sorunsuz bilgi alışverişinde bulunmasına imkân tanıyacak uçtan uca tedarik zinciri görünürlüğünü sağlayacak.

- Kağıtsız Ticaret, son kullanıcıların belgeleri kurumsal sınırlar arasında güvenli bir biçimde göndermesine, doğrulamasına ve onaylamasına olanak sağlayarak kâğıt işlerini dijitalleştirecek ve otomatikleştirecek ve sonuçta, gümrük işlemleri ve yük hareketleri için sürenin ve maliyetin azaltılmasına yardımcı olacak. Blockchain tabanlı akıllı sözleşmeler, tüm gerekli onayların mevcut olmasını sağlıyor ve onayların hızlandırılmasına ve hataların azaltılmasına yardımcı oluyor.

Yasal izinlerin alınmasının ardından, ortak teşebbüs tarafından üretilecek çözümlerin altı ay içerisinde piyasaya sunulması bekleniyor ve yeni şirketin merkezi, New York şehir merkezinde yer alacak.

Platform, IBM Cloud aracılığıyla sağlanan IBM Blockchain teknolojisini temel alıyor ve gücünü bir blockchain çerçevesi ve aynı zamanda Linux Foundation tarafından barındırılan Hyperledger projelerinden biri olan Hyperledger Fabric 1.0'dan alıyor. Ortaklık ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz.