Geleneksel HFC kullanımı, Florlu Gazlar Düzenlemesine bağlı olarak kademeli olarak azalırken ve çevre kirliliğine karşı karbon salınımını azaltmanın yeni yolları aranırken, perakende gıda soğutmasında CO₂ hızla öne çıkmaktadır. Mevcut CO₂ soğutma çözümleriyle müşterilerinin rekabet avantajı kazanmasına yardımcı olan Danfoss Mobil CO₂ Eğitim Birimi, tüm bunların uygulamada nasıl bir araya geldiğini gösteriyor.

Danfoss Türkiye Gıda ve Perakende Satış Mühendisi Engin Sökmen; “CO₂ teknolojisi, günümüzde kullanılabilir olmakla beraber gelişmeye devam etmektedir” dedi. “Bu doğal soğutkanın tüm potansiyelinden yararlanmaları için perakendecilerin yanı sıra soğutma sistemleri üretimi, kurulumu ve servis hizmeti veren firma çalışanlarına CO₂ hakkında gerekli bilgiyi sağlamak mobil CO₂ Eğitim Birimi misyonumuzun bir parçasıdır.”

Dünya turuna 2017 yılında Amerika’da başlayan konteyner, sonrasında Avusturalya ve Malezya’nın ardından 2018 Ocak sonu itibari ile Türkiye’de olacak. 29 Ocak-02 Şubat tarihlerinde Cantaş Gebze Tesisleri, 07-10 Şubat Sodex Fuarı Tuyap, 12-16 Şubat Iskav eğitimlerinin ardından İstanbul’dan İzmir’e geçerek, 19-23 Şubat tarihlerinde Frigoduman’nın İzmir Yerleşkesinde olacak. Ardından, dünya turuna Güney Avrupa ülkeleri ile devam edecek.

Mobil Eğitim Konteyner’ında sunulan CO₂ çözümleri, basit gaz baypas sistemlerinden, ısı geri kazanımlı paralel sıkıştırma çözümlerine kadar değişmektedir. Ünitenin Türkiye turu süresince eğitmenler, Danfoss’un AHR Expo İnovasyon Ödülünü alan Multi Ejector teknolojisini tanıtacak ve demosunu yapacak olup, yılın en sıcak gününde bile sistem verimliliğini %20'ye kadar arttırma potansiyeli sayesinde transkritik CO₂ sistemlerinin kullanım alanını sadece soğuk ve ılıman iklimlerle sınırlı olmaktan çıkacağını gösterecekler.

Danfoss, on yılı aşkın bir süredir altı kıtada kurulu binlerce tesiste, transkritik ve subkritik sistemler için CO₂ teknolojilerine öncülük ederek çok değerli tecrübeler kazanmıştır. Bu sistemler ve saha testleriyle birlikte, CO₂ doğal akışkanın süpermarketlerdeki soğutma sistemlerinde de uygulanabileceğini kanıtlamış ve çevre dostu olmasının yanında enerji tasarruflu sistemlerin kullanılmasına olanak vermiştir. Mobil eğitim birimine aktarılan bilgi ve deneyim, bu imkânları dünyanın her yerindeki kullanıcılar için ulaşılabilir hale getirmektedir.