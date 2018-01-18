Hidroelektrik santralleri sektörünün Avusturyalı uzmanı Global Hydro, bu yılki Avrupa Hidroelektrik Fuarı Renexpo Interhydro’da dünya çapında bir yeniliğini sergiledi. Global Hydro uzmanları tam kapasiteyle çalışabilen küçük bir hidroelektrik santralini tek bir konteynırın içine sığdırmayı başardılar. Kamyonla teslimatı yapılabilen santral, iki gün içerisinde kurulumu yapılarak kullanıma hazır hale getirilebiliyor. Yüksek bir taleple karşılanan bu yeni ürün Türkiye pazarına Global Hydro’nun Ankara’daki temsilcilik ofisi aracılığıyla sunulacak.

Toplam ağırlığı 13 ton olan bu kompakt ünite, erişilmesi zor olan bölgelere kolayca ulaştırılarak enerji üretmek için oldukça uygun bir çözüm olarak tasarlandı. 1000 kilovat kapasiteye sahip bu sistemlerin edinme maliyetleri ise önceki sistemlerin maliyetlerinin yüzde 50’sinin altında seyrediyor. Konteynırın içine yerleştirilen yapısı sayesinde bir santral binası inşa etme ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. Global Hydro Türkiye Genel Müdürü Hüseyin Semiz, söz konusu çözüm için tek ihtiyacın konteynırın yerleştirileceği sağlam bir temel olduğunu dile getirdi. Konteynır çözümünün getirdiği diğer önemli avantaj ise; mobil versiyon ile finansal riskleri azaltarak kiralama finansmanını kolaylaştırması.

Sürdürülebilir ve Temiz Bir Çözüm

Yeni hidroelektrik santral çözümü, mevcut su durumuna bağlı olarak bir Francis veya Pelton türbini ile donatılabiliyor ve bir megavata kadar güç üretebiliyor. Daha kapasitesi yüksek bir uygulamayı mümkün kılmak için, bir sonraki aşamada piyasaya Kaplan türbinli bir varyant sunulması planlanıyor. Hüseyin Semiz konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Bu çözüm, bugüne kadar enerji götürülemeyen alanlara uygun maliyetli temiz elektrik enerjisi sunacak ve mevcut çevresel zararlı dizel motorların yerini alacak” dedi.

Türkiye Büyüyeceğimiz Pazarların Başında Geliyor

Global Hydro için Türkiye pazarı oldukça başarılı bir şekilde gelişiyor. Hüseyin Semiz değerlendirmesinde Türkiye’de küçük hidroelektrik santralleri alanındaki özel teknolojileri için ideal koşulları bulduklarını dile getirirken, yeni çözümleriyle büyümede bir sıçrama yaşayacaklarını öngörüyor.