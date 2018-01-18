Türkiye mobilya sektörünün tüm enstrümanlarını aynı çatı altında buluşturan CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, bu yıl 14. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. İstanbul Fuarcılık ve sektörün çatı örgütü Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) iş birliğinde İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) desteğinde gerçekleştirilen fuar, Türkiye’nin ve Avrasya’nın en büyüğü, dünyanın ise en büyük iki mobilya fuarından biri olma özelliği taşıyor.

Türkiye ekonomisinin en önemli taşlarından biri olan mobilya sanayisini tek çatı altında buluşturmak için 14 yıldır düzenlenen CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, 2023 vizyonu çerçevesinde mobilya endüstrisinin ihracat hedeflerine ulaşmasında her geçen yıl katkısını artırmaya, katılımcılarına yeni hedef pazarlara yönelik iş geliştirme olanakları sunmaya devam ediyor.

İMOB Alım Heyetleriyle Hareketleniyor

İstanbul Fuarcılık ve sektörün çatı örgütü Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) iş birliğinde İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) desteğinde gerçekleştirilecek fuar, Ekonomi Bakanlığı tarafından yurt içinde desteklenen fuarlar arasında yer alıyor. 23-28 Ocak 2018 tarihleri arasında CNR EXPO Yeşilköy'de düzenlenecek olan fuar, 60.000’i yabancı olmak üzere, 150.000’in üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı ve Türk mobilya sektörünün hedef pazar olarak belirlediği 40’dan fazla farklı ülkede gerçekleştirilen alım heyeti programları ile fuar süresince gerçekleşecek iş hacmini rekor düzeye taşımayı hedefliyor. Öte yandan CNR İMOB; Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi kapsamında Türkiye’nin en kapsamlı alım heyetleri organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Geniş ihracat yapma potansiyeline sahip, 250’den fazla ithalatçı firmanın yer alacağı ‘Alım Heyetleri B2B Eşleştirme Programı’na ev sahipliği yapacak olan fuar, 600 firmanın 1.000’in üzerinde markasını ürün gruplarına göre ayarlanmış salonlarda takipçileriyle buluşturacak.

Çocuk odasından, yatak odasına, oturma odasından ofis mobilyasına kadar bu yıla damgasını vuracak binlerce yeni ürünü aynı platformda bir araya getiren fuar, sektörün gelecek vizyonunun da fotoğrafını çekiyor. Yurt dışından yoğun bir alım heyeti de konuk etmeye hazırlanan fuar; İtalya, Almanya, Avusturya, İsviçre’nin yanı sıra, sektörün hedef pazarları olan Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri’nin de aralarında olduğu, 114 ülkeden ziyaretçi ve VIP alım heyetlerini ağırlayarak sektörün yeni pazarlara ulaşmasında önemli bir köprü oluyor.