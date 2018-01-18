Türk Telekom Prime Ayrıcalıklarına Devam Ediyor
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Türk Telekom Prime Ayrıcalıklarına Devam Ediyor


Türk Telekom Prime Ayrıcalıklarına Devam Ediyor
Türk Telekom Prime Ayrıcalıklarına Devam Ediyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-18 Saat: 12:52:16
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Türk Telekom Prime müşterileri için şirket kış aylarında çeşitli indirimler ve ayrıcalıklar sunuyor.

Türk Telekom Prime kapsamında; Prime müşterileri Uludağ’da, Milli Park girişlerinden Şubat sonuna kadar ücretsiz olarak yararlanacak. Primelılar, kafelerde yüzde 25 indirim avantajının yanı sıra kayak dersi ile ekipmanlarından da yüzde 50’ye varan indirim fırsatı ile faydalanabilecek.

Türk Telekom Prime müşterileri Palandöken’de yer alan Sway Hotel’de ise; Şubat sonuna kadar yüzde 15 indirimli konaklama, otelin kayak liftinde (skipass) yüzde 50 indirim ile Apres-Ski kafede yüzde 25 indirim avantajlarına sahip olabilecek.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom’un “Kat Kat Hayat” mottosuyla, ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Türk Telekom Prime, bu kış da birçok özel teklif ve ayrıcalıklı hizmet ile müşterilerine Şubat ayı sonuna kadar fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Kış tatili için Uludağ’ı tercih eden Türk Telekom Prime müşterileri Uludağ Milli Parkı’na ücretsiz olarak giriş yapma fırsatına sahip olacak. Prime ayrıcalıkları kapsamında, Uludağ Yahya Hoca Kayak Okulu’ndan alınacak kayak/snowboard eğitimlerinde ve kayak, board ve ski-doo ekipman kiralamalarında Türk Telekom Prime müşterilerine yüzde 50’ye varan indirim imkânı verilirken, Karinna, Beceren ve La Chalet kafelerde yüzde 25’e varan indirim fırsatı sunulacak.

Türk Telekom Prime müşterileri Palandöken Sway Hotel konaklamalarında yüzde 15 indirim avantajına, otelin kayak liftinde ise yüzde 50 indirim ayrıcalığına sahip olabilecek. Ayrıca Türk Telekom Prime müşterileri Apres - Ski kafede ise yüzde 25 indirimden yararlanabilecek.

türk telekom ekonomi haber basın bülteni
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