Yüksek müşteri memnuniyeti hedefi ile dijital dönüşümünü tamamlayan CK Akdeniz Elektrik’e Entegre Bilişim Sistemleri (EBS) projesi ödül getirdi. 17 Ocak tarihinde üçüncüsü gerçekleştirilen Oracle Enerji Zirvesi’nde, elektrik perakende sektöründe attığı başarılı adımlarla her zaman sektörün bir adım önünde olan CK Akdeniz Elektrik, ‘Dijital Dönüşüm Ödülü’ne değer görüldü.

Yaklaşık 400’den fazla sektör yöneticisinin katılımıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Oracle Enerji Zirvesi’nde, elektrik, su ve doğalgaz şirketlerinin dijitalleşme ve akıllı şebeke yönetimi yatırımları konuları ele alındı. Enerji sektörünün yöneticilerinin buluştuğu toplantıda müşteri odaklı dönüşüme attığı imza ile öne çıkan ve Entegre Bilişim Sistemleri Programı’nı (EBS) devreye alan CK Akdeniz Elektrik, insan kaynakları, finans, satın alma, müşteri ve varlık yönetimi, abonelik, faturalama işlemlerini EBS projesi üzerinden yürütüyor.

Elektrik perakende şirketi olarak tüm süreçlerini müşteri odaklı dönüştürdüklerini ifade eden

CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, “Bize ödül getiren EBS projesiyle şirketimiz bünyesinde yürütülen iş süreçleri büyük hız kazandı. Tüm iş süreçlerimizde kullandığımız Oracle ürünlerinin enerji sektörüne has dinamiklere uygun olması projenin başarısında önemli bir rol oynadı” dedi.