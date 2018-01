Tahincioğlu, Doha’da düzenlenen Expo Turkey by Qatar Fuarı’na üç nitelikli projesiyle katıldı. Fuarda, Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdiği Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projelerini görücüye çıkaran Tahincioğlu, uluslararası platformda da yatırımcılarla buluştu.

Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası arenada pek çok organizasyonda yerimizi alacağız. Sektörümüz için bu organizasyonlar birer fırsat, bizler de bu fırsatları değerlendirerek, yeni yatırımcılar ve müşterilerle bir araya geliyoruz. Ülkemizin gücü, yatırım potansiyeli ve vizyonunu göstermek adına bu fırsatları değerlendiriyoruz. Tahincioğlu olarak, sektör olarak bu tür işbirliklerin ülke kalkınmasına önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Gayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerinden Tahincioğlu, Doha’da gerçekleşen Expo Turkey by Qatar Fuarı’nda Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdiği Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye’den oluşan üç farklı projesiyle yerini alan Tahincioğlu, önemli iş bağlantıları kurma fırsatı yakaladı.

Expo Turkey by Qatar'ın gerek Türkiye Katar ekonomik ilişkileri açısından gerekse bölgede faaliyet gösteren yatırımcılar için çok etkili bir fuar olduğunu belirten Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Türkiye ekonomisine değer kattığımız projelerimizle yurtdışında gerçekleşen pek çok organizasyonda yerimizi almaya ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz. Yepyeni projelerimizle de bu değeri büyütmek için çalışıyoruz” dedi.

Özcan Tahincioğlu: “Katar Fuarı’na 3 Farklı Projemizle Katılıyoruz”

Fuara üç proje ile katıldıklarını belirten Özcan Tahincioğlu, “Sektörü yakından takip etmek ve iş bağlantıları kurmak açısından Expo Turkey by Qatar Fuarı bizim için önemli bir organizasyon. Fuara ayrıcalıklı üç projemizle, Emlak Konut GYO’nun standında katıldık. Expo Turkey by Qatar’ın, Türkiye ve Katar’ın iktisadi işbirliğine platform oluşturmak, geliştirmek üzere iki ülke tarafından düzenlenen bir fuar olduğunu da değinen Tahincioğlu, “Fuar ile ilgili olarak Katar Hükümeti’nden, Katarlı şirketlerden, ziyaretçilerden de oldukça olumlu geri dönüşler aldık. Expo Turkey by Qatar’ın, her geçen yıl daha iyi olması, iki ülke arasında yapılacak işbirliklerine daha çok katkı sağlaması için elimizden geleni yapacağız” dedi.