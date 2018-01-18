Gaziantepli bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Sıddık Kayabaş ilkokulu dahi bitiremedi. Buna rağmen hububat ve bakliyat makinesi tasarlayan Kayabaş, makine ihracatçısı olmayı başardı.

TÜBİTAK Desteğiyle 3 AR-GE Projesini Hayata Geçirdi

Sıddık Kayabaş adlı vatandaş, maddi sorunlardan dolayı ilköğretimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Çocuk yaşta iş hayatına atılmak zorunda kaldığını ifade eden Kayabaş, ilk makine fabrikasını 1975’li yıllarda kurduğunu belirtti. TÜBİTAK desteğiyle, üç farklı araştırma geliştirme projesine başladığını söyleyerek, kendi tasarımı olan makinelerin 7 patentinin olduğunu aktardı. Bugün 25 farklı ülkeye makine ihracatı yaptığının altını çizerek; Kanada, Amerika ve Avusturalya gibi ülkelere bakliyat üretim merkezleri açtığına vurgu yaptı. Yurtdışında 4 temsilciliğin faaliyet halinde olduğunu söyleyerek, “Türkiye’deki faaliyetlerimizi ise 6 temsilciliğimizle yürütüyoruz” dedi.

İlk İşi Marangozluk Oldu

Başarılı iş adamı Sıddık Kayabaş’ın okulu bıraktıktan sonraki ilk işi marangozluk oldu. Askerlik yaşı gelene kadar marangozhanede çalıştı. Askerliğini tamamladıktan sonra ilk işyeri açma deneyiminde başarı elde edemedi. Sonraki girişimi ise Gaziantep’te 70 metrekarelik bir dükkan açmak oldu. Bu kez bakliyat ve hububat işleme makinesi tasarımlarını üretmek için iş başına geçen Kayabaş, istediği başarıya ulaştı. İlerleyen zamanlarda yavaş yavaş büyüdü. Bugün Gaziantep’in dördüncü organize sanayi bölgesinde bulunan üretim merkezinde 120 kişilik bir ekiple üretim yapan azimli girişimci, hem makine hem de helezon ihracatı yapıyor. İhracat 25 farklı ülkeye halen devam ediyor. İhracattan elde edilen gelirse 3 milyon doları buluyor.

TÜBİTAK Destekli 3 Proje Üzerinde Çalışılıyor

Gaziantepli girişimci bu işi kendi azmiyle başardığını ifade ederek, çalışmaya da devam ettiğini aktardı. Çalışmaları hakkında bazı bilgiler vererek, “3 farklı projemize TÜBİTAK destek oldu. Şuanda bu projeler üzerinde çalışıyoruz. Bunun yanında tasarımını benim yaptığın makineler 7 patent aldı” dedi. Türkiye genelinde bulgur ve mercimek üretim fabrikalarının olduğuna değinerek, yurtdışına da açıldığını sözlerine ekledi.