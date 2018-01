MÜSİAD’ın ana partnerliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Expo Turkey by Qatar, Katar’ın Başkenti Doha’da başladı.112 Türk firmasının katılımıyla gerçekleştirilen fuarda, başta gayrimenkul ve inşaat sektörleri olmak üzere, lojistik, bilgi teknolojileri, gıda ve sağlık turizmi sektörleri ön plana çıktı.17-19 Ocak tarihleri arasında, Doha Exhibition and Convention Center’da (DECC) düzenlenecek olan fuarın açılışı, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Açılış, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı H.E Sheikh Ahmed Bin Jassim Al Thani, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıkoğlu ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Türk Mallarına ve Şirketlerine İlgi Büyük

Fuarın açılışında konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Katar'a Türk şirketlerinin adeta çıkarma yaptığını kaydederek, Katar'da Türk mallarına ve şirketlerine karşı büyük ilgi olduğunu ifade etti.

Tüfenkci, "Bizler de Türkiye olarak bu fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. Kalıcı ve sürdürülebilir iş birliğini artıracak projelere birlikte imza atmalıyız. Burada iş yapma şeklini iyi öğrenerek kalıcı olmamız gerekir." diye konuştu.

Bülent Tüfenkci, bu fuarların Türkiye'nin ihracatına katkı sağlayacağını belirterek, Türk ürünlerine yönelik ilgiden bahsetti. Katar'da Türk şirketlerine pozitif ayrımcılık yapılacağına ilişkin bir yorum üzerine Tüfenkci, yetkililerin kendilerine "Türk firmalara öncelik tanıyacağını" söylediğini aktardı.

Katar'a uygulanan ambargo sonrası Türkiye'nin bu ülkenin yanında olduğunu anlatan Tüfenkci, 2017'de iki ülke arasındaki ticaret hacminin henüz kesin olmamakla birlikte 900 milyon dolara ulaştığını, bu rakamın daha da yukarılara çıkacağını vurguladı.

"Katar'ın Kapısı Türk Şirketlerine Her Zaman Açık"

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani, iki ülke arasında her geçen gün daha iyiye giden bir ilişki olduğunu belirterek, iş birliğini daha da geliştireceklerini söyledi.

Al Sani, "Katar'ın kapısı Türk şirketlerine her zaman açık. Türk yatırımcıları bekliyoruz. Sadece 1-2 alanda değil en az 6-7 sektörde ilerleyeceğiz. Ayrıca Türk şirketlerine ayrıcalık tanıyoruz ve bundan sonraki süreçte yeni ayrıcalıklar için değerlendirmeler yapıyoruz." dedi.

“Fuar İki Ülke Arasında Büyük Fırsatlar Oluşturuyor”

Katar'daki fuarın organizatörü Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, fuar ile iki ülke arasında büyük fırsatların oluştuğunu kaydetti. Kurt, “Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz fuarımıza hem Türkiye hem de Katar’dan yoğun bir katılım gerçekleşti. Bu yıl Türkiye’nin en önemli iş örgütlerinden MÜSİAD ana partnerliğinde gerçekleştireceğimiz fuarımıza, yine başta gayrimenkul ve inşaat olmak üzere yapı malzemeleri, bilişim, gıda, sağlık turizmi, makine ve ulaşım alanlarındaki lider Türk firmaları katılım gösterdi. 2. Expo Turkey by Qatar fuarımızla, 7 ana sektörden öncü şirketlerin desteğiyle iki ülke arasındaki yıllık ihracat hacmini ilerleyen yıllarda 5 milyar dolara, yıllık doğrudan yatırımı da 3 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Ticari İlişkiler Memnun Edici

Katar’ın Türkiye açısından diğer Körfez ülkelerine nazaran daha özel bir konumda yer aldığını ifade eden MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Katar’la, bugün daha da güçlenmekte olan ilişkilerimiz, ticari anlamda da önemli bir boyuta ulaşmış durumda. Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacminin, son 10 yıl içinde 408 milyon dolardan, 710 milyon dolara yükseldiğini görüyoruz. Katar, kişi başına düşen milli geliri göz önünde bulundurulduğunda, dünyanın en zengin ülkesi. Bunun yanında iş dünyasına sunduğu güven ve istikrar ortamı, Katar’ın önemli ve değerli bir ticari ortak olarak görülmesinde de büyük bir rol oynuyor. Yarım asırlık mazisine rağmen bugün 100’den fazla ülkeye, yaklaşık 335 milyar dolar yatırım gerçekleştiren, kaynaklarını en iyi şekilde kullanmayı başaran ve eğitime en fazla yatırımı yapan ülkelerden biri olan Katar’dan söz ediyoruz. Bu müthiş bir başarı. Türkiye Katar arası ticari ilişkilere baktığımızda da yine memnun edici bir tabloyla karşılaşıyoruz.” diye konuştu.

Hedef: İhracat Hacmini 5 Milyar Dolara Çıkarmak

Bu sene ikinci düzenlenen fuarla birlikte iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçleneceğinin altını çizen Kaan, “112 Türk firmamızın katıldığı EXPO, karşılıklı yapılan yatırımlar ve geçmişte yapılan ve memnuniyetle sonuçlanan işler dolayısıyla hâlihazırda birbirini tanıyan yatırımcıların yanı sıra, yeni yatırım ve iş birliklerine de kapı açacak. Bunun gibi başarılı organizasyonlarla, iki ülke arasındaki ihracat hacmini 5 milyar dolara, yıllık doğrudan yatırımı da 3 milyar dolara çıkaracağız inşallah.” ifadelerini kullandı.

Teknoloji ve İnovasyon Vurgusu

İslam ülkelerinin teknoloji ve inovasyon konularına yeterli düzeyde önem vermediğini vurgulayan Kaan, “ Müslüman ülkeler olarak, bilgi ve teknolojide dünyanın gerisinde kalmayacak şekilde bir atılıma geçmemiz gerekiyor. İslam ülkelerinin nitelikli insan gücü oluşturarak, teknoloji tabanlı üretimlerle rekabetçi bir ekonomiye sahip ülkeler arasındaki yerini alması bir zorunluluk halini almıştır. Bunları başarabilmek için araştırma-geliştirmeye yapılan yatırımlara ağırlık verilmeli, bu doğrultuda yapılan çalışmalar desteklenmelidir. Biz iş insanları, başta Türkiye olmak üzere Müslüman ülkelerin potansiyelinin farkındayız ve bu potansiyelin ortaya konabilmesi için MÜSİAD olarak, her zaman elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.” değerlendirmesinde bulundu.