AEDAŞ Dönüşümü İle Oracle Enerji Zirvesinde Ödüllendirildi
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AEDAŞ Dönüşümü İle Oracle Enerji Zirvesinde Ödüllendirildi


AEDAŞ Dönüşümü İle Oracle Enerji Zirvesinde Ödüllendirildi
AEDAŞ Dönüşümü İle Oracle Enerji Zirvesinde Ödüllendirildi Elif İşçi - Tarih: 2018-01-18 Saat: 13:14:47
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AEDAŞ bir süredir entegre bilişim sistemlerine geçiş işlemlerini tamamlamıştı. Bu dönüşüm Oracle Enerji Zirvesinden ödül aldı.

Elektrik dağıtım hizmetleri dahil tüm süreçlerinde farklı operasyonları tek bir noktadan yürütmeyi hedefleyen Entegre Bilişim Sistemleri (EBS) Projesi’ni devreye alan Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) bu süreçte gösterdiği başarılı performans ile ödüle layık görüldü. 17 Ocak tarihinde İstanbul’da yapılan ve 400’ün üzerinde sektör yöneticisinin yer aldığı 3. Oracle Enerji Zirvesi’nde, AEDAŞ’ın EBS Projesi ‘Enerji Sektörü Dijital Dönüşüm Ödülü’nü aldı. Büyük veri ve analitik, güvenlik, teknoloji gibi konuların detaylı olarak ele alındığı zirvede elektrik, su ve gaz şirketlerinin teknoloji yatırımları da masaya yatırıldı. Gün boyunca devam eden zirvede Oracle Enerji Sektörü Dijital Dönüşüm Ödülleri de sahiplerini buldu.

EBS Projesi ile ödüle layık görülmekten büyük mutluluk duyduklarını ileten AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “Özelleştirme sonrasında EBS projesini geliştirerek insan kaynakları, muhasebe, depo yönetimi, satın alma, yatırım gibi kurumsal süreçlerin yanında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Uzaktan Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA), Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS), Dağıtım Yönetim Sistemi (DMS), Kesinti Yönetim Sistemi (OMS) gibi şebeke yönetimi, Customer Care & Billing (CC&B) dediğimiz müşteri yönetimi, yeni abonelik ve saha süreçlerini devreye aldık. ERP’den faturalamaya kadar kullandığımız Oracle ürünlerinin enerji sektörüne has dinamiklere uygun olması bu başarılı süreçte etkili oldu” ifadesini kullandı.

AEDAŞ ekonomi haber basın bülteni
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