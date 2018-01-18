Mountain Hardwear Türkiye'de İlk Mağazasını Açtı
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Mountain Hardwear Türkiye'de İlk Mağazasını Açtı


Mountain Hardwear Türkiye'de İlk Mağazasını Açtı
Mountain Hardwear Türkiye'de İlk Mağazasını Açtı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-18 Saat: 13:27:26
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Dağcılık ve giyim alanında hizmet sunan dünyaca ünlü marka Mountain Hardwear Ankara'da ilk mağazasını açtı.

Mountain Hardwear, uzun zamandır beklenen ilk mağazasını Ankara Armada AVM’de açtı.

Macera severlerin en yakın dostu Mountain Hardwear doğanın çetin yüzüyle mücadelede devrim yaratan teknolojileri ile Ankaralıları bekliyor.

Mountain Hardwear Armada AVM’de 64 m2’lik mağaza alanı ile monttan çantaya, eldivenden atkıya geniş ürün gamı ve sınırsız renk yelpazesi ile kış ve dağ sporları tutkunlarının gözdesi olacak.

Mountain Hardwear Armada AVM mağazası, markanın Türkiye’de ilk mağazası olma özelliğini taşıyor.

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