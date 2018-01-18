Mountain Hardwear, uzun zamandır beklenen ilk mağazasını Ankara Armada AVM’de açtı.

Macera severlerin en yakın dostu Mountain Hardwear doğanın çetin yüzüyle mücadelede devrim yaratan teknolojileri ile Ankaralıları bekliyor.

Mountain Hardwear Armada AVM’de 64 m2’lik mağaza alanı ile monttan çantaya, eldivenden atkıya geniş ürün gamı ve sınırsız renk yelpazesi ile kış ve dağ sporları tutkunlarının gözdesi olacak.

Mountain Hardwear Armada AVM mağazası, markanın Türkiye’de ilk mağazası olma özelliğini taşıyor.