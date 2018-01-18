Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yapmış olduğu yazılı açıklamalarda, 24 Aralık tarihinde Resmi Gazete'den bildirilen "696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname" ile Şeker Kurumunun kapatılması ve bu kurumun görevlerinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına verilmesi kararı alınmıştı. Bu kota şeker üreten firmalara tahsis edildi.

Bu görevlerin devredilmesiyle Bakanlık, ham maddesi tarımsal faaliyet gerçekleştirilerek elde edilen, mamul maddesi ise gıda olarak kullanılan şeker sektöründe, üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar olan sürecin tümünde sorumlu ve yetkili olarak atandı. Açıklamalarda kararnamenin yayımlanmasının ardından Bakanlığın gereken işlemleri yapmaya başladığı belirtildi.

Buna göre, pancar üreticilerinin ve bu sektörde çalışan bütün şeker üreticilerinin hak ve sorumluluklarını koruyacak çalışmaların başlatıldığına dikkat çekildi. Sektörün merakla beklediği bir konu olan ve "4634 Sayılı Şeker Kanunu" hükmünce, eskiden Şeker Kurulu tarafından tespit edilen şeker kotalarının, yeni düzenleme kapsamında Bakanlık tarafından belirleneceği bildirildi. Açıklamada, şeker üretimi ve şeker arzında dengenin sağlanması için 2017-2018 senesine ait pazarlama şeker kotasının 2 milyon 670 bin ton olarak tespit edildiği ve şeker üreten firmalara gerekli tahsisinin yapıldığı açıklandı.

B Kotası Olarak Yüzde 5 Oranında Üretim Gerçekleştirilecek