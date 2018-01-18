Bakanlık tarafından düzenlenen "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun", "Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik" ve "Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği"nde yapılan güncellemelerle, firmalara satış işlemlerine başlamadan önce tüketici ödemelerini güvence altına almak için bina tamamlama sigortası yaptırma ya da diğer teminat ve şartları sağlama yükümlülüğü getirildiğine dikkat çekildi.

Bina tamamlama sigortasına yönelik genel koşullar Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından bildirilecek 16 Mart 2015 senesi itibarıyla yürürlüğe girdiğine dikkat çekilen açıklamalarda, buna rağmen sigorta ürününden ziyade banka ürününe benzemesi sebebiyle ürünün hazırlık ve uygulamaya alınma aşamalarının beklenenden daha uzun bir zaman aldığı belirtildi. Yapılan çalışmaların ardından bina tamamlama sigortası, sektör tarafından uygulanmaya başladı. Ön ödemeli konut ve devre tatil satışlarında tüketici ödemelerini güvence altına alacak teminat türlerinden biri olan bina tamamlama sigortası poliçeleri düzenlenmeye başladı. Bu çalışmalar sonucunda, bina tamamlama sigortasıyla ön ödemeli konut ve devre tatil sektöründe oluşan güven sorununun ortadan kalkacağına işaret edilen açıklamalarda, buna ek olarak konut geliştiricileri tarafından satışların özendirici bir araç olarak kullanılabileceği öngörülüyor.