Muhabirlere Kredi Garanti Fonu (KGF) uygulamasına yönelik yapmış olduğu açıklamalarda Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, hazine destekli kredi garanti sisteminin 2017 senesinde tekrar yapılandırıldığını anımsattı. Şimdiye kadar elde edilen sonuçlar incelendiğinde işletmelerin krediye erişim sorunlarının olduğunu dile getiren Şimşek, bu sorunun çözülmesinin gerekliliğine değindi. İşletmelerin krediye erişim sorunun çözülmesinin ekonomik büyümeye fayda sağlayacağına işaret eden Şimşek, Aralık 2017 tarihi itibarıyla uygulama kapsamında kullandırılan kredi büyüklüğünün 218 milyar liraya, verilen kefaletin toplam büyüklüğünün ise 199 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Yatırım Ve İhracat Daha Çok Desteklenecek

Bu uygulamadan 202 bin işletmenin fayda sağladığını dile getiren Şimşek, kullandırılan kefalet tutarının yüzde 73'lük bölümünün KOBİ'lere, yüzde 27'lik bölümünün ise diğer işletmelere verildiğini aktardı. Uygulama kapsamında ihracat kredilerinin payının yüzde 13'e, yatırım kredilerinin payının ise yüzde 3 seviyesine ulaştığına dikkat çeken Şimşek, ilerleyen süreçte kalan 50 milyar lira tutarında kefalet tutarı ve geri dönüşlerden elde edilen 5 milyar lira ile toplam 55 milyar lira tutarında yeni bir kefalet imkanı oluşturulacağını belirtti. Şimşek, bu sayede özellikle ihracat ve yatırım etkinliklerinin daha fazla destekleneceğini dile getirdi.