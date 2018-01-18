18 Ocak 2018- Akıllı telefon pazarında hızla büyüyen Motorola, Turkcell ile yepyeni bir kampanyaya imza atıyor. Turkcell mağazalarından kontratlı olarak Motorola ailesinin göz bebeği Moto Z² Play alana, güçlü sesi ve şıklığıyla Moto ailesinin en sevilen modlarından JBL Soundboost hoparlörü hediye ediliyor.

15 Ocak’ta başlayan kampanya kapsamında, Moto Z² Play akıllı telefonu, Turkcell mağazalarından kontratlı olarak alan aboneler ücretsiz olarak JBL Soundboost hoparlöre sahip oluyor. Genel kampanya katılım koşullarını yerine getiren aboneler 12, 24 veya 36 ay taksit seçeneği ile kampanyadan faydalanabiliyor. Moto Z² Play’i güçlü stereo sesle canlandıran JBL Soundboost hoparlörün hediye edildiği kampanya 15 Mart 2018 tarihine kadar sürüyor.

Akıllı telefon pazarında birbirinden farklı modlarıyla rakiplerine fark atan Moto Z² Play, inceliği, şıklığı ve performansıyla göz dolduruyor, JBL Soundboost hoparlör de güçlü sesiyle telefonu canlandırıyor.