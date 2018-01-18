TCDD Genel Müdürlüğü, 7 milyar 500 milyon lira yatırım tutarıyla geçmiş senelerde olduğu gibi bu sene de en çok yatırım yapan KİT olacak. Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), bu sene 20 milyar lira civarında yatırım yapacak. KİT'ler içinde en çok yatırım yapan işletme 7.5 milyar lira tutarında yatırımla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü olacak. "2018 Yılı Yatırım Programı"ndan elde edilen veriler kapsamında, KİT'lere bu sene 19 milyar 918 milyon 122 bin lira yatırım ödeneği verilmesi uygun görülü. 2017 senesinde KİT'lere 13 milyar 328 milyon 384 bin lira yatırım ödeneği verilmişti.

En çok yatırım gerçekleştirecek KİT kuruluşlarında TCDD'yi, 3 milyar 367 milyon lira yatırımla BOTAŞ Genel Müdürlüğü, 2 milyar 850 milyon lira yatırımla Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ve 1 milyar 601 milyon lira yatırımla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) takip edecek. Bu sene Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü 1 milyon 240 bin 380 lira, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 953 milyon lira, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü de 756 milyon 955 bin lira tutarında yatırım gerçekleştirecek.

Yatırımların Yüzde 63'lük Bölümü Ulaştırma Ve Haberleşme Sektörüne

Yatırımlar için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)'e 242 milyon lira, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü'ne 141 milyon 231 bin lira, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne 140 milyon lira, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ise 120 milyon lira tutarında kaynak tahsis edildi.