KİT'ler Bu Sene 19 Milyar Lira Yatırım Yapacak
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KİT'ler Bu Sene 19 Milyar Lira Yatırım Yapacak


KİT'ler Bu Sene 19 Milyar Lira Yatırım Yapacak
KİT'ler Bu Sene 19 Milyar Lira Yatırım Yapacak Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-18 Saat: 14:15:23
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Kamu iktisadi teşebbüsleri, 2018 senesinde 19 milyar 918 milyon 122 bin lira tutarında yatırım gerçekleştireceğini bildirdi.

TCDD Genel Müdürlüğü, 7 milyar 500 milyon lira yatırım tutarıyla geçmiş senelerde olduğu gibi bu sene de en çok yatırım yapan KİT olacak. Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), bu sene 20 milyar lira civarında yatırım yapacak. KİT'ler içinde en çok yatırım yapan işletme 7.5 milyar lira tutarında yatırımla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü olacak. "2018 Yılı Yatırım Programı"ndan elde edilen veriler kapsamında, KİT'lere bu sene 19 milyar 918 milyon 122 bin lira yatırım ödeneği verilmesi uygun görülü. 2017 senesinde KİT'lere 13 milyar 328 milyon 384 bin lira yatırım ödeneği verilmişti. 

En çok yatırım gerçekleştirecek KİT kuruluşlarında TCDD'yi, 3 milyar 367 milyon lira yatırımla BOTAŞ Genel Müdürlüğü, 2 milyar 850 milyon lira yatırımla Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ve 1 milyar 601 milyon lira yatırımla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) takip edecek. Bu sene Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü 1 milyon 240 bin 380 lira, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 953 milyon lira, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü de 756 milyon 955 bin lira tutarında yatırım gerçekleştirecek. 

Yatırımların Yüzde 63'lük Bölümü Ulaştırma Ve Haberleşme Sektörüne 

Yatırımlar için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)'e 242 milyon lira, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü'ne 141 milyon 231 bin lira, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne 140 milyon lira, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ise 120 milyon lira tutarında kaynak tahsis edildi. 

Buna ek olarak, 2017 senesinde KİT yatırımlarının yüzde 63'lük bölümü ulaştırma ve haberleşme yatırımlarından oluşacak. Ulaştırma ve haberleşme için bu sene 12 milyar 656 milyon 618 bin lira tutarında KİT yatırımı uygun görülürken, enerji sektörüne 3 milyar 926 milyon 800 bin lira, madencilik sektörüne 2 milyar 338 milyon 177 bin lira tutarında yatırım gerçekleştirilecek. Kalan sektörlerde, 803 milyon 630 bin lira yatırım imalat sektörüne, 168 milyon 508 bin lira ile tarım sektörüne ve 6 milyon 955 bin lira konut sektörlerine yatırımlar yapılacak. Diğer kamu hizmetlerine yapılacak yatırımlar için ise 17 milyon 434 bin lira tahsis edildi. 

KİT TCDD Yatırım TEİAŞ BOTAŞ TPAO EÜAŞ DHMİ
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