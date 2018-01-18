Hurdaların Ekonomiye Kazandırılmasıyla 250 Milyon Dolar Tasarruf Edildi
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Hurdaların Ekonomiye Kazandırılmasıyla 250 Milyon Dolar Tasarruf Edildi


Hurdaların Ekonomiye Kazandırılmasıyla 250 Milyon Dolar Tasarruf Edildi
Hurdaların Ekonomiye Kazandırılmasıyla 250 Milyon Dolar Tasarruf Edildi Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-18 Saat: 14:30:37
Anasayfa Eko Gündem Hurdaların Ekonomiye Kazandırılmasıyla 250 Milyon Dolar Tasarruf Edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlayan, ekonomik ömrünü tamamlayan ve sefer yapmayı sona erdiren gemilerin geri dönüşümü sayesinde 2017 senesinde ekonomiye 250 milyon dolar katkı sağlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uygulamaya başladığı hurda ürünlerin ekonomiye geri kazandırılması projesiyle, geçtiğimiz sene 189 hurda geminin geri dönüşümü sağlandı ve ülke ekonomisine 250 milyon dolar tutarında katkı sağlandı. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün elde ettiği veriler kapsamında, ekonomik ömrünü tamamlayan ve deniz seferlerine son veren gemilerin yüzde 98'lik bölümü çelikten oluşuyor ve bu çeliğin yüzde 95'lik bölümü tekrar kullanıma uygun. Bu uygulama kapsamında, Bakanlık tarafından hurda gemilerin geri dönüştürülme işleminin ardından elde edilen hurda parçaları, çelik ham maddesi olarak demir çelik fabrikalarına yeniden kazandırıldı. 

Uygulama Çelikte İthal Alımların Azalmasında Etkili Oldu 

Ekolojik dengenin korunması yönünde ciddi bir fayda sağlayan ve Avrupa Birliği tarafından onaylanan yeşil söküm alanlarından birine sahip hurda gemi geri dönüşüm faaliyetleri, Türkiye'de yalnızca İzmir'deki Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde yapılıyor. Hurda gemiler, bu bölgedeki lisanslı 22 şirket tarafından tekrar ekonomiye kazandırılıyor. Bu kapsamda, gemi geri dönüşüm sektörü tarafından 2016 senesinde 604 bin ton ağırlığında 121 hurda geminin geri dönüşümü yapılırken, 2017 senesinde 817 bin 807 ton ağırlığında 189 gemi geri dönüştürüldü.  

Bu sayede Türkiye'nin demir çelik sektörünün ihtiyacının ciddi bir bölümünün hurda ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması yoluyla karşılanmasının yanı sıra, hurda demir çelik için ithal alımlar sonucu yapılan ödemelerde büyük oranda tasarruf edildi. Bu verilere göre, gemi geri dönüşüm sektörünün 2017 senesinde ekonomiye sağladığı katkı 250 milyon dolara ulaştı. 

Hurda Geri Dönüşüm Gemi Çelik Aliağa Gemi Söküm Bölgesi
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