Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uygulamaya başladığı hurda ürünlerin ekonomiye geri kazandırılması projesiyle, geçtiğimiz sene 189 hurda geminin geri dönüşümü sağlandı ve ülke ekonomisine 250 milyon dolar tutarında katkı sağlandı. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün elde ettiği veriler kapsamında, ekonomik ömrünü tamamlayan ve deniz seferlerine son veren gemilerin yüzde 98'lik bölümü çelikten oluşuyor ve bu çeliğin yüzde 95'lik bölümü tekrar kullanıma uygun. Bu uygulama kapsamında, Bakanlık tarafından hurda gemilerin geri dönüştürülme işleminin ardından elde edilen hurda parçaları, çelik ham maddesi olarak demir çelik fabrikalarına yeniden kazandırıldı.

Uygulama Çelikte İthal Alımların Azalmasında Etkili Oldu

Ekolojik dengenin korunması yönünde ciddi bir fayda sağlayan ve Avrupa Birliği tarafından onaylanan yeşil söküm alanlarından birine sahip hurda gemi geri dönüşüm faaliyetleri, Türkiye'de yalnızca İzmir'deki Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde yapılıyor. Hurda gemiler, bu bölgedeki lisanslı 22 şirket tarafından tekrar ekonomiye kazandırılıyor. Bu kapsamda, gemi geri dönüşüm sektörü tarafından 2016 senesinde 604 bin ton ağırlığında 121 hurda geminin geri dönüşümü yapılırken, 2017 senesinde 817 bin 807 ton ağırlığında 189 gemi geri dönüştürüldü.