ELDER Usulsüzlük Hakkında Basın Açıklaması Yaptı
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ELDER Usulsüzlük Hakkında Basın Açıklaması Yaptı


ELDER Usulsüzlük Hakkında Basın Açıklaması Yaptı
ELDER Usulsüzlük Hakkında Basın Açıklaması Yaptı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-18 Saat: 14:31:35
Anasayfa Şirketler ELDER Usulsüzlük Hakkında Basın Açıklaması Yaptı

Bir süredir elektrik faturalarında gerçekleştiği iddia edilen usulsüzlük konusunda ELDER basın açıklaması yaptı.

Ülkemizdeki elektrik dağıtım şirketlerinin çatı kuruluşu ELDER (Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği) olarak; son günlerin gündeminde geniş yer bulan ‘elektrik faturalarında usulsüzlük’ olabileceği konusu ile ilgili eksik bilgiden kaynaklı bazı yanlış anlamalar olabileceğini düşünüyoruz. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda halkımızı doğru bilgilendirmeyi kendimize görev biliyor ve konu ile ilgili hazırladığımız açıklamamızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Her defasında altını çizdiğimiz bir konu var ki; son yapılan bazı haberlerden sonra bir kez daha vurgulamakta yarar görüyoruz. Elektrik faturaları ve elektrik fiyatı konusu elektrik dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda olan bir konu değildir. Dağıtım şirketleri olarak biz elektrik satmıyor; dağıtıyoruz. Hane ve işyerlerindeki elektriğin satışını perakende şirketleri yapmaktadır. Belirlenen elektrik tarifeleri üzerinden perakende şirketleri elektriğin tüketicilere satışını gerçekleştirir ve fatura edilir; tüketici olarak kullandığımız elektriğin bedelini ilgili perakende şirketine öderiz… Bu süreçte dağıtım şirketlerinin rolü elektrik sayaçlarını okumak ve aylık tüketimleri perakende şirketlerine bildirmektir. Dağıtım şirketlerinin asli işi evlerimize işyerlerimize ülkemizin dört bir köşesine elektriği ulaştırmak, bunun için gerekli yatırımları yapmaktır.

EPDK tarafından yapılan açıklamada da belirtildiği üzere Ocak ayı itibari ile geçerli olacak tarifenin Aralık ayı tüketimlerine yansıtılması yasal olarak mümkün değildir. Faturanın Aralık ayındaki kısmı 2017 tarifelerinden, Ocak ayındaki kısmı 2018 tarifelerinden hesaplanarak tüketiciye yansıtılmaktadır. Bu hesaplamaların nasıl yapılacağı da Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Halkımızın bu konuda endişe yaşamasını gerektirecek bir sebep olmadığını bir kez daha vurgularken tereddütü olan kullanıcıların Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) web sayfasında http://www.epdk.org.tr/TR/Tuketici/Elektrik/FaturaHesaplama adresine ulaşarak faturasını kontrol edebileceklerini belirtmek isteriz. Sayaçların okumasını gerçekleştiren taraf olarak biz elektrik dağıtım şirketleri de, vatandaşlarımızla bu konuyla ilgili her türlü bilgiyi paylaşmaya hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.

Günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan elektrikle ilgili böylesine önemli bir konunun iletişiminde tüm tarafların daha hassas davranacağına inanıyoruz.

ELDER ekonomi haber basın bülteni
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