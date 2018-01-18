MediaMarkt Yarıyıl Tatilinde İndirim Fırsatı Sunuyor
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MediaMarkt Yarıyıl Tatilinde İndirim Fırsatı Sunuyor


MediaMarkt Yarıyıl Tatilinde İndirim Fırsatı Sunuyor
MediaMarkt Yarıyıl Tatilinde İndirim Fırsatı Sunuyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-18 Saat: 14:39:49
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Avrupa'nın en büyük teknoloji firmalarından birisi olan MediMarkt yarıyıl tatilinde öğrencilere indirim fırsatları sunuyor.

Avrupa’nın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, yarıyıl tatiline özel sunduğu fırsatlarla kazandırmaya devam ediyor. 18-23 Ocak tarihlerinde MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak yarıyıl kampanyası ile birçok teknolojik ürün indirimli fiyatlarla tüketicilere sunulacak

En yeni teknolojileri rakipsiz fiyatlarla tüketicilerle buluşturan Avrupa'nın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, yarıyıl tatiline özel düzenlediği kampanyayla öğrencilerin ve teknoloji tutkunlarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. 18-23 Ocak tarihleri arasında tüm MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak kampanya kapsamında dizüstü bilgisayardan oyun konsoluna, tablet bilgisayardan cep telefonuna kadar pekçok üründe yüzde 40’a varan indirimler geçerli olacak.

Oyun Konsollarında Büyük İndirim

Yapı Kredi Worldcard ve İşbankası Maximum Card’a peşin fiyatına 6 ve 12 taksit fırsatı sunan kampanya dahilinde, ayrıca tüketiciler Denizbank’tan 48 aya varan vadelerle kredi de kullanılabiliyor. Oyun severlerin gözdesi Playstation oyun konsolunun PRO modeli kulaklık ve yarış simülasyonu oyunu Gran Turismo ile birlikte 1.899 TL’ye, diğer bir oyun konsolu olan Xbox One S ise 2. kumandasının yanı sıra Call of Duty ve The Crew oyunlarıyla birlikte 1.849 TL yerine 1499 TL’lik fiyatıyla öğrencilerin tatiline renk katacak. Klavye, mouse ve kulaklıktan oluşan Trust marka oyun seti ise 299 TL yerine 199 TL’lik fiyatıyla oyun severleri bekliyor.

Lenovo Ideapad 320 dizüstü bilgisayar %20 indirimle 1.999 TL’den, Acer’in ES1 533 modeli dizüstü bilgisayarı ise %24 indirimle 1.299 TL’den kampanya dahilinde satışa sunuluyor. Kullanım rahatlığıyla öne çıkan Samsung T560 tablet bilgisayar ise %14 indirimle 599 TL’den teknoloji severlerle buluşacak. Nokia, Huawei ve Casper marka telefonlarda da indirimler sunan kampanya, cep telefonunu yenilemek isteyenlere önemli bir fırsat sağlıyor.

Anne ve Babaları da Unutmadık

Anne ve babaları da düşünen MediaMarkt, birçok ev eşyasında da özel indirimler sunuyor. Samsung marka akıllı LED TV’lerdeki indirimlerin yanı sıra çay makinesi, tost makinesi, ütü ve süpürge gibi ev eşyalarında kaçırılmayacak fırsatlar MediaMarkt’ın yarıyıl kampanyasında!

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