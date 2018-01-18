Tatil zamanında Türkiye'nin farklı bölgelerindeki tatil rotalarında da canlılık görülecek. Tatilcilerin ilk tercihleri, kış mevsimi olması nedeniyle genellikle kayak merkezleri yönünde olurken, Kapadokya ve Karadeniz bölgelerine ek olarak Eskişehir ve Kars'a düzenlenen kültür turları da tatilcilerin tercihleri arasında bulunuyor. Tatilini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşların tehcihlerinin ise genellikle Bulgaristan ve Makedonya bölgesine olduğu gözlemlendi.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, 2017 senesinde sömestr tatilinde 350 bin kişinin tatile çıktığını, bu sene ise tatilcilerin sayısının 400-450 bin kişiye ulaşmasını öngördüğünü dile getirdi. Sömestr tatilinde yurt içinde en çok kayak merkezlerinin tercih edildiğini belirten Ulusoy, Uludağ öncelikli olmak üzere, Kartalkaya, Palandöken, Erciyes ve Sarıkamış'ın kayak turizminde müşteriler tarafından yoğun ilgi gördüğünü aktardı. Buna ek olarak kültür turlarının da sömestr döneminde talep gördüğünü ifade eden Ulusoy, tatillerini yurt dışında yapmak isteyen vatandaşların ise uygun fiyat nedeniyle Bulgaristan Bansko ve Makedonya Mavrovo kayak turlarını tercih ettiğini dile getirdi.