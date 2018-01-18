Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nın elde ettiği veriler kapsamında, kamuoyunun çatı mevzuatı olarak bildiği düzenleme seyesinde, binalarda kurulu gücü 3 kilovata kadar çıkabilen güneş enerjisi santralleri için direkt bağlantı görüşü ve çağrı mektubu düzenlenecek.

Uygulama kapsamında, tüketici olarak görünen elektrik aboneleri evlerinin çatı ve cephelerine monte edeceği güneş panelleri sayesinde elektrik üretebilecek. Bu uygulama ile elektrik abonelerinin enerji maliyetleri düşecek, elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yükselecek. Evlerin cephe ya da çatılarına kurulacak santrallerin kurulu gücü en fazla 10 kilovat güce sahip olacak. Santrallerin kapasitesi apartmanın bağlantı anlaşmasındaki tüketim gücünü geçemeyecek.

Elektrik Dağıtım Firmasına Başvuruda Bulunulmalı

Evlerin çatı ve cephelerine güneş paneli kurarak elektrik üretimi gerçekleştirmek isteyen aboneler, ilk aşamada bölgelerindeki elektrik dağıtım şirketine başvuruda bulunmalı. Başvurular, dağıtım şirketlerinin merkez veya taşra birimine yapılabilecek. Elektrik dağıtım firmaları başvuruları aylık olarak alacak ve bir sonraki ayın 20'sine kadar sonuçlar belli olacak. Başvurular, trafo gücü ve tüketim güçlerine göre değerlendirmeye alınacak. Başvurusu onaylanan vatandaşlar, kurulum ve geçici kabul işlemlerini tamamlayacak ve diğer lisanssız üretim faaliyetlerinden daha seri bir şekilde elektrik üretimini gerçekleştirecek. Başvuru süreçleri elektrik dağıtım firmalarının internet sitelerinden bildirilecek.

Vatandaşlar apartmanda üretilen elektriğin fazla gelen bölümünü mevcut şebeke üzerinden dağıtım şirketine satabilecek. Bu işlemin yapılması için vergi mevzuatına göre abonelerin sattığı elektrik miktarı üzerinden fatura kesmeleri gerekecek. Bu üretim yöntemiyle apartmanlarda öğle saatlerinde elektrik üretimine destek sağlanması ve talebin çok fazla olduğu zamanlarda elektrik arzının dengelenmesi amaçlanıyor.