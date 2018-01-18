Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Katar'a düzenlenen ziyaretten sonra muhabirlerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar'a uyguladığı ambargonun ardından, bu ülkenin Türkiye'nin yanında olmasının vatandaşlar ve Türk iş dünyası tarafından unutulmadığını bu ziyaretleri esnasında gördüklerini ifade eden Bakan Tüfenkci, "Türkiye-Katar İş Forumu" ve "2. Expo Turkey By Qatar" toplantıları dahilinde iki ülkenin iş adamlarının ve özel sektör temsilcilerinin ciddi temaslar kurduğunu ve iş anlaşmaları yaptıklarını aktardı.

Ulaşım Ve Maliyet Sorunu Çözülmeli

Irak ve Suriye'de yaşanan durumların Katar'a ulaşım konusunda yüksek maliyete neden olduğunu ve yanında bazı sorunları getirdiğine dikkat çeken Tüfenkci, Ekonomi Bakanlığı'nın himayesinde gerçekleştirilen İran, Katar ve Türkiye görüşmelerinden sonra İran üzerinden Katar'a ulaşımın maliyet ve zaman açısından daha uygun hale geldiğini dile getirdi. Irak üstünden gönderilen Türk mallarının Katar'a ulaşmasının 5 gün aldığını belirten Tüfenkci, bunun yanı sıra maliyeti düşürmeyi hedeflediklerini belirtti. Irak'tan ulaşımın kolaylaşmasına yönelik bir hamle beklediklerini dile getiren Tüfenkci, Ekonomi ve Dışişleri bakanlıklarının devreye girerek ulaşım ve zaman sorununu aşacaklarını ifade etti.