Katar İhalelerinde Türk Şirketlere Öncelik Tanınacak
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Katar İhalelerinde Türk Şirketlere Öncelik Tanınacak


Katar İhalelerinde Türk Şirketlere Öncelik Tanınacak
Katar İhalelerinde Türk Şirketlere Öncelik Tanınacak Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-18 Saat: 15:17:09
Anasayfa Yatırım Katar İhalelerinde Türk Şirketlere Öncelik Tanınacak

Katar Başbakanı'nın ihalelerde özellikle Türk şirketlerine öncelik tanıyacağını söylediğine işaret eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Türk şirketlerin Katar'daki projelerine yoğunlaşmasını ve ihalelerle ilgilenmelerini istediklerini belirtti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Katar'a düzenlenen ziyaretten sonra muhabirlerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar'a uyguladığı ambargonun ardından, bu ülkenin Türkiye'nin yanında olmasının vatandaşlar ve Türk iş dünyası tarafından unutulmadığını bu ziyaretleri esnasında gördüklerini ifade eden Bakan Tüfenkci, "Türkiye-Katar İş Forumu" ve "2. Expo Turkey By Qatar" toplantıları dahilinde iki ülkenin iş adamlarının ve özel sektör temsilcilerinin ciddi temaslar kurduğunu ve iş anlaşmaları yaptıklarını aktardı. 

Ulaşım Ve Maliyet Sorunu Çözülmeli 

Irak ve Suriye'de yaşanan durumların Katar'a ulaşım konusunda yüksek maliyete neden olduğunu ve yanında bazı sorunları getirdiğine dikkat çeken Tüfenkci, Ekonomi Bakanlığı'nın himayesinde gerçekleştirilen İran, Katar ve Türkiye görüşmelerinden sonra İran üzerinden Katar'a ulaşımın maliyet ve zaman açısından daha uygun hale geldiğini dile getirdi. Irak üstünden gönderilen Türk mallarının Katar'a ulaşmasının 5 gün aldığını belirten Tüfenkci, bunun yanı sıra maliyeti düşürmeyi hedeflediklerini belirtti. Irak'tan ulaşımın kolaylaşmasına yönelik bir hamle beklediklerini dile getiren Tüfenkci, Ekonomi ve Dışişleri bakanlıklarının devreye girerek ulaşım ve zaman sorununu aşacaklarını ifade etti. 

Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani'nin Türk heyetini kabul ettiğini dile getiren Tüfenkci, Katar Başbakanı ile yapmış olduğu görüşmelerde, Türkiye ile Katar ilişkilerinin geliştirilmesinde kararlı olduklarını gördüğünü belirtti. Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası ve iş hacminin, Türk şirketler tarafından heyecanla beklendiğini anlatan Tüfenkci, Katar Başbakanının özellikle ihalelerde Türk şirketlere öncelik tanıyacağını söylediğini aktardı. Tüfenkci, Türk şirketlerin projelerine yoğunlaşmasını ve ihalelerle ilgilenmesini istediklerini ifade etti. 

Katar İhale Bülent Tüfenkci TOBB Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye-Katar İş Forumu 2. Expo Turkey By Qatar
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