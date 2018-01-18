Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı! Duruşunu Bozmadı
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Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı! Duruşunu Bozmadı


Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı! Duruşunu Bozmadı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı! Duruşunu Bozmadı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-18 Saat: 15:30:13
Anasayfa Bankalar Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı! Duruşunu Bozmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faizlerde değişiklik kararı almadığını bildirdi. Faizlerde değişiklik yapılmayacağı yönündeki haberlerden sonra dolar Türk Lirası karşısında değer kaybetmeye devam etti.

TCMB'nin faiz oranlarına yönelik yapmış olduğu açıklamalarda, PPK'nın Merkez  Bankası Başkanı Murat Çetinkaya himayesinde toplandığı belirtildi. Açıklamalarda, kurulun bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (Politika Faizi) yüzde 8 seviyesinde, Merkez Bankası borçlanma faiz oranını (Faiz Koridorunun Alt Bandı) yüzde 7.25 seviyesinde ve marjinal fonlama oranının (Faiz Koridorunun Üst Bandı) yüzde 9.25 seviyesinde sabit bıraktığı bildirildi. Geç Likidite Penceresi (GLP) kapsamında, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 saatleri arasınde gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası  borçlanma faiz oranının yüzde 0 seviyesinde ve borç verme faiz oranının 12.75 seviyesinde sabit tutulduğu belirtildi. 

Açıklamalarda, son zamanlarda bildirilen verilerin iktisadi faaliyetin gücünü koruduğunun bir göstergesi niteliğinde olduğuna dikkat çekildi. İç talebin büyümesini sürdürürken, dış  talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etki göstermeye devam ettiğinin kaydedildiği açıklamalarda, enflasyonun ve enflasyon beklentilerinin olduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları için risk oluşturmaya devam ettiği aktarıldı. 

Gerektiği Durumda İlave Parasal Sıkılaştırma Yapılabilir 

Bu kapsamda PPK'nın, para politikasındaki sıkı duruşunu korunma kararı aldığı belirtildi. Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlamaya yönelik temel hedefi doğrultusunda elindeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğinin bildirildiği açıklamalarda, enflasyon görünümünde baz etkisinin geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir pozitif sinyal ve hedeflerle ulaşılana kadar daraltıcı para politikası duruşuna devam edeceği ifade edildi. Enflasyon verilerindeki beklentiler, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmelerin takip edileceğini ve gerektiği durumda ilave parasal sıkılaştırmanın yapılabileceği aktarıldı. Bildirilecek yeni veriler ve haberlerin, kurulun geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine sebep olabileceğine dikkat çekildi. 

Dolar kuru, TCMB'nin faiz kararını açıklamasının ardından düşmeye devam etti. Karar açıklanmadan önce 3.7995 seviyesinde seyreden dolar, kararın ardından 3.7934 seviyesine indi. 

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