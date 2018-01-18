TCMB'nin faiz oranlarına yönelik yapmış olduğu açıklamalarda, PPK'nın Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya himayesinde toplandığı belirtildi. Açıklamalarda, kurulun bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (Politika Faizi) yüzde 8 seviyesinde, Merkez Bankası borçlanma faiz oranını (Faiz Koridorunun Alt Bandı) yüzde 7.25 seviyesinde ve marjinal fonlama oranının (Faiz Koridorunun Üst Bandı) yüzde 9.25 seviyesinde sabit bıraktığı bildirildi. Geç Likidite Penceresi (GLP) kapsamında, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 saatleri arasınde gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranının yüzde 0 seviyesinde ve borç verme faiz oranının 12.75 seviyesinde sabit tutulduğu belirtildi.

Açıklamalarda, son zamanlarda bildirilen verilerin iktisadi faaliyetin gücünü koruduğunun bir göstergesi niteliğinde olduğuna dikkat çekildi. İç talebin büyümesini sürdürürken, dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etki göstermeye devam ettiğinin kaydedildiği açıklamalarda, enflasyonun ve enflasyon beklentilerinin olduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları için risk oluşturmaya devam ettiği aktarıldı.

Gerektiği Durumda İlave Parasal Sıkılaştırma Yapılabilir

Bu kapsamda PPK'nın, para politikasındaki sıkı duruşunu korunma kararı aldığı belirtildi. Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlamaya yönelik temel hedefi doğrultusunda elindeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğinin bildirildiği açıklamalarda, enflasyon görünümünde baz etkisinin geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir pozitif sinyal ve hedeflerle ulaşılana kadar daraltıcı para politikası duruşuna devam edeceği ifade edildi. Enflasyon verilerindeki beklentiler, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmelerin takip edileceğini ve gerektiği durumda ilave parasal sıkılaştırmanın yapılabileceği aktarıldı. Bildirilecek yeni veriler ve haberlerin, kurulun geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine sebep olabileceğine dikkat çekildi.