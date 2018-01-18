Adı Aşk Filminden Gazi ve Şehitlere Destek Sözü
Advert Advert Advert


Adı Aşk Filminden Gazi ve Şehitlere Destek Sözü


Adı Aşk Filminden Gazi ve Şehitlere Destek Sözü
Adı Aşk Filminden Gazi ve Şehitlere Destek Sözü Elif İşçi - Tarih: 2018-01-18 Saat: 15:40:12
Anasayfa Şirketler Adı Aşk Filminden Gazi ve Şehitlere Destek Sözü

Türk ve Arap ortak yapımı olarak tamamlanan Adı Aşk filmi yapımcıları elde edilen gelirin şehit ve gazi aileleri için harcanmasına karar verdi.

Milyonlarca hayranı olan birbirinden ünlü Arap oyuncuların rol aldığı Adı Aşk filminin çekimleri Çanakkale’de gerçekleşti. Filmin yönetmen koltuğunda, Cristiano Ronaldo ve Angelina Jolie gibi dünya yıldızlarının olduğu Türk dizisinin yönetmeni Eyüp Dirlik oturuyor. Çekimlerin 4 hafta sürdüğünü söyleyen Dirlik, özel bir filme imza attıklarını dile getirdi. Arap dünyasının ünlü isimlerinin video kliplerine de imza atan Dirlik, filmin gelirinin bir kısmını şehit yakınlarına ve gazilere destek için kullanacak. Filmde, Mustafa Yabaş ve Mariam Hussein’in yanı sıra; Kurtlar Vadisi Pusu, Dabbe, O Şimdi Mahkum ve Reis Bey gibi büyük yapımlarda yer alan oyuncu ve müzisyen Ümit Acar da oyuncu kadrosunu güçlendiren en önemli isimlerden.

Arap Mültecilere Özel Gösterim

Türkçe alt yazılı olarak vizyona girecek Adı Aşk filmi için Araplar’ın Türkiye’de yoğun olarak yaşadığı Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Kilis, Mardin ve Adana gibi illerde özel gösterimler yapılacak. Özellikle Suriyeli mültecilerin de hayran oldukları sanatçıları izleyebilmeleri için belediyelerle iletişim halinde olduklarını söyleyen Dirlik, “Belediyelerin bize sağladığı imkanlar dahilinde filmimizi mültecilerle de buluşturacağız. Mülteci kamplarında da gösterimler düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.

adı aşk filmi ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
Ayda 500 Lira Taksit ile Ev Alınır mı? Ayda 500 Lira Taksit ile Ev Alınır mı? Özellikle dar ve orta gelirli ailelerin faydalanabileceği ev kredisi seçenekleri ile ev sahibi olabilmek günümüzde mümkündür. Hane halkı gelirinizin 2.500 ile 5.000 TL arasında olmaması durumunda...
5.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
5.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? İhtiyaç veya tüketici kredisi başlığı altında görebileceğimi 5.000 TL kredi oranı günümüzde birçok banka tarafından verilmektedir. Bu bankalar içerisinde en çok tercih edilenler; Türkiye İş Bankası, ING Bank...
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL İhtiyaç kredisi kullanımı ve 20.000 TL kredi kullanımında geri ödeme planları.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Anne ve Babadan Maaş Alma Hakkı Var!
Anne ve Babadan Maaş Alma Hakkı Var!
İthal Alımın Fazla Olduğu Sektörlere Yatırım Teşvikleri Yapılacak
İthal Alımın Fazla Olduğu Sektörlere Yatırım Teşvikleri Yapılacak