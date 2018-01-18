Bildirilen veriler kapsamında, bankacılık sektörü geçen sene toplam 2 trilyon 135 milyar lira tutarında kredi hacmine ulaştı. Buna ek olarak bankacılık sektöründeki kredi stoğunun 2017 senesinde bir önceki seneye kıyasla yüzde 20 oranında büyüdüğüne işaret edildi. Sorunlu kredi satışlarının bu tutara ulaşmasında en büyük etken Kredi Garanti Fonu (KGF) oldu.

Konuyla alakalı yapmış olduğu açıklamalarda Varlık Yönetim Şirketleri Derneği (VYŞD) Başkanı Selçuk Tuncalı, 2017 senesinde 9 milyar lira tutarında alacak satışının yapıldığını dile getirdi. Bu ödemelerin gecikmesinin kredi müşterilerinin kredi notlarını olumsuz yönde etkileyeceğini ve uzun vadede kullanılacak kredilerin başvurularında da etkili olacağına dikkat çeken Tuncalı, bankanın takip sürecinin 2-3 sene sürdüğünü, bu 2-3 senelik hukuki takibin ardından tahsilatını yapamadıkları dosyalardan oluşan tahsili gecikmiş alacak portföylerini ihale yoluyla varlık yönetim şirketlerine temlik ettiğini anlattı. Tahsilat beklentisinde her portföyün tahsilat oranı kredinin türüne, teminat durumuna ve ekonomik şartlara göre farklılık gösterdiğini açıklayan Tuncalı, bu noktada yaşanan en büyük sıkıntının müşterinin erişilebilir olması olduğunu aktardı. Tuncalı, zaman geçtikçe müşterilerin iletişim bilgilerinin değiştiğini, bu nedenle temlik alınan portföylerin önemli bir kısmını erişilemeyen dosyaların oluşturduğunu belirtti.