Türkiye'de ithalat bağımlılığının fazla olduğu ve ilerleyen süreçte artacağı düşünülen petrokimya, otomotiv, makine ve elektronik sektörleri ilk başta olmak üzere çeşitli sektörlere özel teşvik mekanizmaları devreye girecek. Motor ve aktarma organları, ekran ve sensör teknolojileri, ileri teknoloji ürünler, biyoteknoloji ve nanoteknoloji gibi alanlara yatırım teşvikleri yapılacak. Ekonomi Bakanlığı'nın elde ettiği 2017-2019 seneleri arası "Girdi Tedarik Stratejisi" (GİTES) Eylem Planı verileri kapsamında, Türkiye'de ithalat bağımlılığının fazla olduğu sektörlere yatırımların özendirilmesi ve ihracata yönelik yüksek teknolojili üretimin artırılması hedefleniyor.

Plan kapsamında, ara ürünlerin ithalat bağımlılığını düşürecek katma değeri yüksek yatırımlara teşvikler verilecek. İlk başta petrokimya, otomotiv, makine ve elektronik sektörlerine olmak koşuluyla, ithalat bağımlılığının fazla olduğu ya de ilerleyen süreçte ithal alımların artacağı öngörülen ürün grupları belirlenecek ve bu sektörlere yapılacak yatırımlara engel olan nedenler belirlenecek. Buna göre, motor ve aktarma organları, ekran ve sensör teknolojileri, ileri malzemeler, biyoteknoloji, nanoteknoloji gibi öncelikli alanlara yapılacak yatırımların özendirilmesi için gereken teşvikler sağlanmaya başlayacak.

Sektörde Uzman Yabancı Şirketler Ülkeye Çekilecek

İthalat bağımlılığının fazla olduğu imalat sanayisi ham maddelerinde ikincil üretime özendirilecek. Dışa bağımlılığın fazla olduğu alüminyum ve petrokimya ürünleri için atıklardan geri dönüşüme yönelik ikincil üretim desteklenecek.