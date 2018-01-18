İthal Alımın Fazla Olduğu Sektörlere Yatırım Teşvikleri Yapılacak
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İthal Alımın Fazla Olduğu Sektörlere Yatırım Teşvikleri Yapılacak


İthal Alımın Fazla Olduğu Sektörlere Yatırım Teşvikleri Yapılacak
İthal Alımın Fazla Olduğu Sektörlere Yatırım Teşvikleri Yapılacak Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-18 Saat: 15:59:18
Anasayfa Yatırım İthal Alımın Fazla Olduğu Sektörlere Yatırım Teşvikleri Yapılacak

Türkiye'de ithalat bağımlılığının fazla olduğu ve ilerleyen süreçte artacağı öngörülen petrokimya, otomotiv, makine ve elektronik gibi sektörlerdeki ürün gruplarına özel teşvik mekanizmaları devreye sokulacak.

Türkiye'de ithalat bağımlılığının fazla olduğu ve ilerleyen süreçte artacağı düşünülen petrokimya, otomotiv, makine ve elektronik sektörleri ilk başta olmak üzere çeşitli sektörlere özel teşvik mekanizmaları devreye girecek. Motor ve aktarma organları, ekran ve sensör teknolojileri, ileri teknoloji ürünler, biyoteknoloji ve nanoteknoloji gibi alanlara yatırım teşvikleri yapılacak. Ekonomi Bakanlığı'nın elde ettiği 2017-2019 seneleri arası "Girdi Tedarik Stratejisi" (GİTES) Eylem Planı verileri kapsamında, Türkiye'de ithalat bağımlılığının fazla olduğu sektörlere yatırımların özendirilmesi ve ihracata yönelik yüksek teknolojili üretimin artırılması hedefleniyor.  

Plan kapsamında, ara ürünlerin ithalat bağımlılığını düşürecek katma değeri yüksek yatırımlara teşvikler verilecek. İlk başta petrokimya, otomotiv, makine ve elektronik sektörlerine olmak koşuluyla, ithalat bağımlılığının fazla olduğu ya de ilerleyen süreçte ithal alımların artacağı öngörülen ürün grupları belirlenecek ve bu sektörlere yapılacak yatırımlara engel olan nedenler belirlenecek. Buna göre, motor ve aktarma organları, ekran ve sensör teknolojileri, ileri malzemeler, biyoteknoloji, nanoteknoloji gibi öncelikli alanlara yapılacak yatırımların özendirilmesi için gereken teşvikler sağlanmaya başlayacak. 

Sektörde Uzman Yabancı Şirketler Ülkeye Çekilecek 

İthalat bağımlılığının fazla olduğu imalat sanayisi ham maddelerinde ikincil üretime özendirilecek. Dışa bağımlılığın fazla olduğu alüminyum ve petrokimya ürünleri için atıklardan geri dönüşüme yönelik ikincil üretim desteklenecek. 

Yerli üretimin yeterli gelmeyeceği kalemlerde, sektörde uzman yabancı şirketlerin yatırımları ülkeye çekilecek. Bu hedef doğrultusunda, öncelikli ürünler ve bu ürünlere yönelik hedef şirket listeleri belirlenecek. Şirketlerle temas kurularak yatırımlarını ülkeye çekecek mevzuat ve teşvik iyileştirmeleri yapılacak. Türkiye'de az olan veya hiç olmayan temel ham maddeler, teknolojilerin temin edilmesi için küresel tedarik zincirinde doğrudan bulunmaya katkı sağlayacak şirket alımları veya yurt dışı yatırımlarına destek verilecek. Yurt dışı yatırımlarını özendirecek mevzuat ve destek mekanizmaları kurulacak.  

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