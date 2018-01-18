Çiftlik Bank'ın İşleyişine Benzer 11 Firma İçin İnceleme Başlatıldı!
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Çiftlik Bank'ın İşleyişine Benzer 11 Firma İçin İnceleme Başlatıldı!


Çiftlik Bank'ın İşleyişine Benzer 11 Firma İçin İnceleme Başlatıldı!
Çiftlik Bank'ın İşleyişine Benzer 11 Firma İçin İnceleme Başlatıldı! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-18 Saat: 16:11:33
Anasayfa Eko Gündem Çiftlik Bank'ın İşleyişine Benzer 11 Firma İçin İnceleme Başlatıldı!

Bakan Tüfenkci, Çiftlik Bank benzeri işleyişi bulunan 11 firma için incelemelerin başlatıldığını belirtti.

Sanal çiftlik oyunu olarak nitelendirilen Çiftlik Bank'ta meydana gelen problemlerin ardından, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından saadet zinciri mantığı taşıdığı tespit edilen 11 firma hakkında incelemelerin başlatıldığı ifade edildi. Söz konusu firmalarla ilgili olarak 18 Aralık 2017 tarihinde bakanlığın onayıyla birlikte incelemenin başlatılarak, 11 müfettiş tarafından denetim yapıldığı dile getirildi. 

Katar'da gerçekleştirdiği temasların ardından basın mensuplarının karşısına geçen Bakan Tüfenkci, sanal çiftlik oyunları hakkında da önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Vatandaşlara yüksek oranda kar sağlayacağını bildirerek üye toplama işlemi yapan Çiftlik Bank hakkında incelemeler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Tüfenkci, bahsi geçen şirketle alakalı incelemelerin sonlandırıldığını ve incelemeler neticesinde bankaların hassas bir davranış sergilediğini, şirketin reklamlarına yönelik durdurma kararının alındığını açıkladı.

Vatandaşlar Dikkat Etmeli

11 adet farklı isimler kullanarak benzer alanda faaliyetlerini sürdüren organizasyonların tespit edildiğini söyleyen Tüfenkci, bu organizasyonlar hakkında da incelemelere başlandığını belirtti. Konuşması sırasında vatandaşlara uyarılarda bulunan Tüfenkci, vatandaşların gerçek mal alımı ve satımı yapmayan organizasyonlar karşısında dikkatli davranmaları gerektiğini vurguladı. 

Bu tarz organizasyonların saadet zinciri şeklinde çalışmalar gerçekleştirdiğinden bahseden Tüfenkci, söz konusu şirketlerin merkezlerinin farklı bölgelerde bulunduğunu söyledi. 

İnceleme Başlatılan 11 Firma

Öte yandan bakanlık tarafından Çiftlik Bank'a benzer bir sistemle işleyen 11 çeşit firma bulunduğu belirtiliyor. Bu firmaların arasında ise Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Ukash İnternet Hizmetleri'nin, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret AŞ'nin, SKP Teknoloji Sanal Market Gıda Sanayi ve Ticaret'in, Maden.İm'in, Cashçiftlik'in, Çiftlikshop'un, Elit Çiftlik'in, Çiftlikmania'nın, Bizim Tavuklar'ın ve Çılgın Tavuklar'ın olduğu ifade ediliyor. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Bülent Tüfenkci Çiftlik Bank saadet zinciri Katar sanal çiftlik oyunu
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