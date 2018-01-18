Gündemden düşmeyen ve adını sıkça duyuran sanal para birimi Bitcoin ile alternatif kripto paralar haftanın başından beridir önlenemez bir düşüşün içerisine girdi. Bu süre zarfında sahip olduğu sanal para birimi Bitcoin'lerini ellerinde tutan kişilerin kayıplarının ise yüzde 34 seviyesinde bulunduğu ifade edildi.

120 Bin Bitcoin'leri Vardı

Sanal para birimi Bitcoin'in sert düşüşünden en fazla etkilenen kişilerin başında ise ellerinde 120 bin seviyesinde Bitcoin bulunduran Winklevoss ikizleri olduğu ifade edildi. İkizlerin, haftanın başından beridir sanal para piyasasında gözlemlenen ani düşüşler sonrasında servetlerinden toplam da 600 milyon doların kaybolduğu dile getirildi.

Facebook'un kurucusu olarak bilinen Mark Zuckerberg'e dava açarak ünlü olan ve davayı kazanmaları sonucunda 65 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atan Winklevoss ikizlerinin, söz konusu para ile o zamanlarda tanesi 10 dolar seviyesinden Bitcoin alımı gerçekleştirdikleri belirtilmişti.

İkizlerin Servetleri 700 Milyon Dolara Düştü

Winklevoss ikizlerinin sanal para piyasasında sahip oldukları servetlerinin 2017 senesinin aralık ayı içerisinde 1.3 milyar dolar civarında olduğu bildirilmişti. Kripto para Bitcoin'de son yaşanan dalgalanmalar sonucunda ise ikizlerin ellerinde tuttukları servetin 700 milyon dolar seviyesine düştüğü bildirildi.

1 Aralık 2017 tarihinden bu zaman dilimine kadar en düşük seviyesini gören Bitcoin'in yanı sıra alternatif kripto paralarında çift haneli düşüşler yaşadığı bildirilmişti. Uzmanlar ise konu hakkında daha öncesinde açıklamalarda bulunarak Bitcoin'in çöküşme ihtimali olması konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Öte yandan son 24 saat içerisinde rekor bir oranda değer kaybı yaşayan Bitcoin'in düşüşü sonrasında BitConnect ise geçtiğimiz gün kapanacağını açıklayarak, bunun nedeninin siber saldırılar ve piyasalarda görülen olumsuz haberler olduğunu bildirmişti.