Amerikalı yatırım fonu Carlyle'nin, 2012 senesinde satın aldığı Penti'de bulunan azınlık hisselerinden çıkmak adına halka arz seçeneğini değerlendirdiği belirtildi.

Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgiler doğrultusunda şirketin çıkış için halka arzı konu edindiğine değinilirken, geçtiğimiz eylül ayı içerisinde Carlyle hakkında çıkan haberler doğrultusunda, şirketin hisse satışı gerçekleştirmek için Goldman Sachs'a yetki verdiği ifade edilmişti. Konu hakkında kalan hisselerin sahibi olan kurucu ortaklarında muhtemel yatırım imkanlarını değerlendirebilmek açısında Goldman Sachs ile Dome Grubu'nu yetkilendirdiği dile getirilmiş ve Turkven ile Actera'nın satış süreci kapsamında ilgileri olduğuna vurgu yapılmıştı.

Halka Arz Konusu Gündemde

Yine konuya yakın kaynaklardan alınan bilgiler neticesinde şirketin hisselerine yönelik satış planlarını gözardı etmediği fakat bir IPO sürecinin de gündemde bulunduğu bildirilmişti. Şirketin ve ortakların planlanılan satışları henüz gerçekleştiremediği ifade edilerek, şirketin yanı sıra ortakların da mümkün mertebe halka arza katılım göstermek istediklerine işaret edilmişti.

Konu hakkında Carlyle ve Penti'nin yetkililerinden resmi bir açıklama gelmezken, şirketlere yatırım gerçekleştiren özel sermaye fonlarının, ortaklıktan sonra yatırımların belirli bir olgunluğa gelmesiyle birlikte şirketlerden çıkış stratejisi izlediği ifade ediliyor.

Türkiye'de 300'den Fazla Mağazası Var

Penti'nin resmi web sitesinde bulunan bilgiler doğrultusunda ise şirketin Türkiye genelinde 300'ü aşkın, yurt dışında ise 100'ü aşkın mağazası faaliyette bulunuyor. Penti'nin ayrıca İngiltere'de, Çin'de ve İtalya'da da satış ofisleri yer alıyor.

Reuters'ta 2016 senesi içerisinde yer alan bir haber doğrultusunda, söz konusu şirketin 2015 senesi içerisinde 570 milyon liralık bir ciro yakaladığı ve 2018 senesindeki hedef cirosunun ise 1 milyar TL'nin üstünde olduğu belirtilmişti.