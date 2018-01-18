Toplu Taşımada Cep Telefonları Bilet Yerine Geçecek
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Toplu Taşımada Cep Telefonları Bilet Yerine Geçecek


Toplu Taşımada Cep Telefonları Bilet Yerine Geçecek
Toplu Taşımada Cep Telefonları Bilet Yerine Geçecek Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-18 Saat: 17:22:01
Anasayfa Eko Gündem Toplu Taşımada Cep Telefonları Bilet Yerine Geçecek

AB'den 4 milyon euro destek alınarak Türk mühendisler tarafından geliştirilen ETS ile, cep telefonlarının toplu taşımalarda bilet yerine kullanılabileceği bildirildi.

Türk mühendisler tarafından geliştirilip, toplu taşımalarda kullanılan turnike sistemini ortadan kaydırmayı hedefleyen ETS kapsamında, Teknopark Yerleşkesi'nde bir basın toplantısı düzenlenerek, uygulamanın demosunun tanıtımı yapıldı. 

Düzenlenen toplantı çerçevesinde proje hakkında detaylı bilgiler aktaran Elektronet AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaptana, Elektronet'in milli ATM'lerden EÜTS sistemlerine kadar çeşitli sektörlerde ürün tasarlayan ve üretim yapan bir firma olduğuna vurgu yaptı. 

Sahip olunan AR-GE kültürünün gelişmesi açısından uluslararası iş birliklerine olumlu bakılması gerektiğini anladıklarını savunan Kaptana, söz konusu hedef doğrultusunda ilerleyebilmek adına AB'nin ulusal AR-GE fonu niteliğinde bulunan EUREKA altında bulunan ITEA3 kümesine katılım sağladıklarını dile getirdi.

Uygulama 2018 Sonunda Bitecek

Pilot uygulamaya geçilmesinin önünde herhangi bir engelin bulunmadığından bahseden Kaptana, 2015 senesinde yapımına başlanan ve 2018 senesinin sonunda bitirilecek olan projenin, geçiş kontrolünün, elektronik ücret tahsilat sisteminin, yüz tanıma sisteminin ve büyük veri yönetimi gibi ana unsurlarının tamamlandığını dile getirdi.

ETS'nin pilot uygulamasının İstanbul'da yapılacağını, ilk olarak ise Fransa'da, İsveç'te ve Romanya'da faaliyet geçirilmesinin planlandığını ifade eden Kaptana, AB'nin toplu taşıma standartları desteğinden faydalanacak olan projenin 2025 senesinin sonuna kadar merkez Avrupa'nın tümünde uygulanabileceğinin tahmin edildiğini bildirdi. 

Bütçe'nin Yüzde 10'u AR-GE'ye Ayrıldı

Elektronet olarak AR-GE'ye inançlarının tam olduğunu ve mevcut bütçelerinin yüzde 10'dan oluşan dilimini AR-GE yatırımına ayırdıklarını söyleyen Kaptana, TÜBİTAK'tan bir çok proje için destek aldıklarını dile getirerek, bazı bakanlıklarca da desteklendiklerini işaret etti. 

Düzenlenen toplantı sonucunda alınan bilgiler doğrultusunda Elektronik Biletleme Sistemi'nin (ETS) metrobüslere, otobüslere ve vapur gibi toplu taşıma araçlarına binişlerde kullanılan turnike sistemini ortadan kaldıracağı ifade ediliyor. Geçişler sırasında yolcuların ulaşım kartlarını veya cep telefonlarını turnikelere okutmak zorunda kalmayacağı ve sistemin geçişlerde otomatik olarak kişileri algılayacağı belirtiliyor. 

Türkiye Avrupa Birliği Türk mühendisler ETS Elektronik Biletleme Sistemi İstanbul Teknopark Yerleşkesi
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