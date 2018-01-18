AYM İntibak Talebini Reddetti! İnsan Hakları Mahkemesi'ne Gidilecek
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AYM İntibak Talebini Reddetti! İnsan Hakları Mahkemesi'ne Gidilecek


AYM İntibak Talebini Reddetti! İnsan Hakları Mahkemesi'ne Gidilecek
AYM İntibak Talebini Reddetti! İnsan Hakları Mahkemesi'ne Gidilecek Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-18 Saat: 17:46:44
Anasayfa Eko Gündem AYM İntibak Talebini Reddetti! İnsan Hakları Mahkemesi'ne Gidilecek

2000 senesinden sonra emekli olan milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen, Anayasa Mahkemesi'nin intibak kararı açıklandı.

Türkiye Emekliler Derneği'nin üyesi İbrahim Avcı'nın 2000 senesi öncesindeki emeklilere uygulanan intibak zammının, söz konusu seneden sonra emekli olanlara da yansıtılabilmesi adına Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuruda bulunduğu bildirildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından, gerçekleştirilen başvurunun haklı bulunmasından sonra, Avcı'nın Ankara İş Mahkemesi'ne dava açtığı belirtildi. Açılan mahkemenin reddedilmesinin ardından davanın Yargıtay'a taşındığı bildirilirken, Yargıtay'ın ise mahkeme kararını onadığı belirtildi. 

Yaşanan bu olaylardan sonra AYM'ye giderek bireysel başvuru gerçekleştiren Avcı'nın başvurusu AYM tarafından incelendikten sonra 10 Ocak 2018 tarihinde karara bağlandı. AYM aldığı karar neticesinde, Avcı tarafından gerçekleştirilen başvurunun iddia edildiği şekilde anayasaya herhangi bir aykırılığının bulunmadığını belirtti. Mahkemeye erişim hakkının devam ettiğini belirten Anayasa Mahkemesi, konunun yetkisiz olduğunu ifade ederek, mahkemenin masraflarının da başvuran kişinin üstüne bırakılmasına yönelik hüküm verdi.

Karar İnsan Hakları Mahkemesi'ne Gidecek

Anayasa Mahkemesi'nin tebliğinin dün eline ulaştığını bildiren dernek avukatı Cafer Turan Yazıcıoğlu, mahkemenin kararı haksız bulduğunu dile getirerek, bahsi geçen konunun AİHM'e taşınacağını dile getirdi. Yazıcıoğlu yaptığı açıklamada, AYM'nin iç hukuk yollarının tüketilmesi bakımından gidilecek zorunlu yer olduğunu ve şimdiki durumda ise 6 aylık bir zaman dilimi içerisinde alınan kararı AİHM'e taşıyacaklarını bildirdi. 

AYM tarafından verilen hükmün, önceki bireysel başvuru kararlarıyla çelişkide olduğunu savunan Yazıcıoğlu, mahkemenin kararı ve dosyada bulunan bilirkişi raporunu görmezden geldiğini iddia etti. 

355 TL'ye Varan Zam

Öte yandan 2000 senesinden önce emekli olan SSK'lılara intibak yasası çıkartılarak, 2 milyonu aşkın emekliye 355 TL seviyelerine kadar varan zam verilmişti. Bununla birlikte yapılan bazı hatalardan dolayı maaşları eksik yatan toplam 2 bin 500 emekliye de 22 bin TL'yi bulan toplu ödeme gerçekleştirildiği belirtilmişti. 

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